Правительство корректировало бюджет 2024 года рекордное количество раз, заявили в мажилисе

Правительство Казахстана корректировало бюджет 2024 года 12 раз, что говорит о низком качестве планирования, заявила в понедельник в ходе презентации в мажилисе вице-спикер палаты Дания Еспаева. Она также заявила, что госдолг вырос на 17,2%, неосвоение составило 92 млрд тенге, а доходная часть не исполнена по всем разделам.

«К сожалению, уже стало традицией, что депутатский корпус ежегодно поднимает практически одни и те же проблемы, которые допускает правительство при исполнении бюджета», - констатировала Еспаева в ходе презентации отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.

В частности, значительный объем дефицита бюджета из года в год растет и покрывается за счет трансфертов из Нацфонда, а не за счет доходной части бюджета. Кроме того, по сравнению с 2023 годом, в 2024 году госдолг вырос на 17,2%. Также сохраняется высокий уровень неэффективно использованных средств.

«По данным Высшей аудиторской палаты, в 2024 году объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в два раза (в 2023 году – 250,2 млрд тенге, в 2024 году – 475 млрд тенге), а общий объем установленных нарушений составил 862 млрд тенге (в 2023 году – 523 млрд тенге). Бюджет в течение 2024 года корректировался рекордное количество – 12 раз, что свидетельствует о низком качестве планирования», - подчеркнула вице-спикер.

Также она обратила внимание на неосвоенние бюджета, которое в 2024 году составило порядка 92 млрд тенге. И наибольшее неосвоение у министерства финансов, министерства труда и социальной защиты населения, министерства транспорта.

«В 2024 году к вышеуказанным проблемам прибавились еще и неисполнение доходной части бюджета, по всем разделам (налоговые, неналоговые, трансферты – В.), и, как следствие, недофинансирование средств из бюджета (около 422 млрд тенге – В.), - заключила Еспаева.

Напомним, ранее мажилис взял в работу отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Сообщалось, что, по предварительной оценке, рост ВВП в 2024 году составил 4,8%, что на 0,5% процентных пункта ниже одобренного прогноза социально-экономического развития страны.

По данным правительства, доходы республиканского бюджета за прошлый год составили 19,6 трлн тенге, или 97,2% от плана, расходы – 23 трлн, или 98,4% от плана, дефицит – 3,6 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. Объем поступлений в Нацфонд за 2024 год составил 3,8 трлн тенге, или 85% от плана.

По данным Высшей аудиторской палаты, общий объем установленных нарушений за 2024 год составил 862 млрд тенге, при этом объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в два раза.