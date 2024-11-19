Стандарт питания школьников примут в Казахстане до конца года

Премьер-министр Олжас Бектенов во вторник в ходе заседания правительства обвинил Минздрав в затягивании исполнения поручения по мониторингу школьных столовых на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Вместе с тем он поручил госорганам до конца года принять стандарт питания детей, а акиматам – увеличить финансирование стоимости обедов для школьников.

«Несмотря на принимаемые меры, качество предоставляемого детям питания требует серьезного пересмотра. В целом отмечаю слабую координацию и контроль со стороны министерств просвещения и здравоохранения», - заявил Бектенов.

Он напомнил, что поручал провести мониторинг всех школьных столовых на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и проверить наличие допуска персонала к работе, соблюдение сроков годности и условий хранения пищевой продукции.

«Отмечаю затягивание исполнения поручения со стороны министерства здравоохранения», - констатировал премьер.

Кроме того, по его словам, акиматы ничего не делают для того, чтобы в школах были нормальные столовые, а в 403 школах столовых нет вообще. Поэтому, подчеркнул премьер, необходимо навести полный порядок в организации безопасного школьного питания, особенно в малокомплектных и отдаленных школах.

«Поручаю министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых. Стоимость питания на 1 ребенка не превышает в среднем 500 тенге. Акиматам регионов до конца года выделить средства на повышение стоимости питания с учетом уровня инфляции», - поручил Бектенов.

Также он поручил взять на контроль вопрос улучшения материально-технической базы школьных столовых. Для обеспечения качества питания и прозрачности использования бюджетных средств – до конца года установить аппаратно-программные комплексы и провести их интеграцию с информсистемой «Социальный кошелек», а также автоматизировать реестр недобросовестных поставщиков, установить административную ответственность всех участников этих закупок и в целом усилить меры по санитарно-эпидемиологическому контролю над организацией детского питания.