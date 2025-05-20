Активистов оштрафовали за пресс-конференцию, проведенную в квартире Санавар Закировой

Девять человек, участвовавших 21 апреля в пресс-конференции несогласных с судебными решениями в Астане, получили административные штрафы в размере 200 тыс. тенге за «участие в незарегистрированной организации». Они записали видеообращения в квартире у Санавар Закировой, которая пять лет назад пыталась инициировать создание политической партии «Наше право». Полиция посчитала, что они участвовали в деятельности этой партии.

«В 20-х числах апреля мы, люди, которые не согласны с незаконными судебными актами, захотели обратиться к президенту», – рассказала Закирова.

По ее словам, конференцию заранее не анонсировали, участники просто записали видеообращения по своим личным вопросам, связанным с судебными решениями. До этого участники пресс-конференции были в Центре приема граждан в доме министерств, и на приеме с участием госорганов вынесли предложение о создании спецкомиссии.

Вскоре участникам, записавшим обращения, стали вручать протоколы об административном правонарушении по статье 489 пункту 10 КоАП. По словам активиста Есенгазы Куандыка, в записи видеообращений участвовало 45 человек, в протоколах было перечислено 14 из них, 9 активистов уже получили штрафы.

При этом, по словам Закировой, в нескольких протоколах были разные формулировки.

В одном протоколе квартиру, находящуюся в частной собственности у Закировой, называют «офисом незарегистрированной партии “Наше право”». В другом протоколе, который был вручен другому участнику, Бакыту Спану, указано, что он «принял участие в деятельности незарегистрированного общественного объединения». Его мать, также участвовавшая в записи видеообращения, рассказала, что к ней пришел участковый инспектор Сары-Аркинского района и тоже заявил, что она участвовала в незарегистрированном объединении, и через приложение Kaspi ей пришел штраф, при этом ей сказали, что если оплатить штраф сейчас, то это будет в два раза дешевле.

Она подала жалобу, и сказала, что не согласна с обвинением.

Закирова рассказала, что с 2020 года не участвует в создании партии «Наше право». В ее квартире был установлен баннер с названием партии, но свои видеообращения участники записывали на другом фоне.

Адвокат Жанара Балгабаева заявила, что в данном случае было продемонстрировано «нежелание властей слушать альтернативные мнения и попытка погасить инакомыслие любым способом».

«Под предлогом участия в незарегистрированной организации «Наше право» в протоколах включается эта формулировка, и мы будем это оспаривать. Мы категорически не согласны с этим, чтобы включать эту формулировку в протоколы, должны быть основания. Считаю, что у моей доверительницы Санавар Закировой есть основания подать иск о защите чести и достоинства и деловой репутации», – сказала адвокат. По словам Балгабаевой, не было оснований приписывать Закировой партию «Наше право», и никто из участников не говорил, что является ее представителями.

Балгабаева также отметила, что по части 10 статьи 489 КоАП не применим сокращенный порядок назначения штрафа без суда, и это процессуальное нарушение.

Сама Санавар Закирова участвовала в пресс-конференции онлайн, незадолго до ее начала она сообщила адвокату Жанаре Балгабаевой, что у ее дома дежурят сотрудники полиции.

Напоминаем, что в 2019 году суд также обязал Закирову вместе с Альнуром Ильяшевым и Маратом Турымбетовым выплатить троим членам партии «Нур Отан» совокупно 6 млн тенге. 15 июля 2020 года суд в Алматы приговорил Закирову к году реального лишения свободы по обвинению в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений» дочери члена партии «Нур Отан» Тамары Шакировой. По словам самой Закировой, ее осудили после того, как она приехала лично выплатить Шакировой деньги согласно решению суда 2019 года. Как утверждает Закирова, дочь Шакировой напала на нее, однако потом сама выступила в суде в качестве потерпевшей. С того момента действия по регистрации партии, а также активность единомышленников Закировой были приостановлены.