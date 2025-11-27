Проверка маркировки товаров стала доступной для казахстанцев через приложение Naqty Onim

В Казахстане с 1 декабря этого года начнут маркировать дериваты (рога) сайгака, а со следующего года вводится обязательная маркировка для еще трех видов товаров: с 1 февраля 2026 года – пивоваренной продукции и моторных масел, с 1 декабря 2026 года – товаров легкой промышленности. Проверить маркировку можно в специальном приложении Naqty Onim.

Цифровая маркировка – это нанесение на каждую единицу товара уникального кода Data Matrix, который регистрируется в информационной системе и позволяет отследить путь товара от производства до продажи покупателю.

Казахстанцы могут проверить подлинность товара через бесплатное приложение Naqty Onim. Для этого достаточно отсканировать код Data Matrix на упаковке, после чего в приложении появится информация о производителе, перемещении товара и его характеристиках. В приложении можно также оставить жалобу, если код не считывается или отсутствует.

Пока это работает для трех категорий товаров: табачных изделий, обуви и лекарственных средств. Но уже завершен пилотный проект по ювелирным изделиям, продолжается апробация маркировки бытовой химии, БАДов, медицинских изделий, газовых баллонов, растительного масла и древесины.

Расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировки, необходимо для того, чтобы создать прозрачную бизнес-среду и мгновенно подтверждать легальность товара. Предприниматели получают точные данные о перемещении продукции на всех этапах цепочки поставок, что упрощает контроль остатков, планирование закупок и управление логистикой. Цифровая маркировка напрямую повышает и безопасность потребителей, так как каждый товар получает подтвержденное происхождение и прозрачную историю оборота. Таким образом, для покупателей маркировка становится инструментом для повышения доверия, а для добросовестного бизнеса – возможностью работать в честных условиях, где качество и прозрачность становятся ключевыми конкурентными преимуществами.

Введение маркировки уже показало ощутимые результаты в борьбе с теневым рынком. По данным комитета госдоходов министерства финансов, в 2024 году с помощью цифровой маркировки выявлена нелегальная табачная продукция на сумму более 12,8 млрд тенге. При этом поступления акцизов выросли более чем на 50% по сравнению с 2019 годом и достигли 289,9 млрд тенге.