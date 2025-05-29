Потерпевшая сторона потребовала переквалифицировать обвинение всем подсудимым на «убийство» по делу Шерзата Полата

На судебном заседании 29 мая по делу об убийстве Шерзата Полата адвокаты потерпевшей стороны подали несколько ходатайств, в том числе выразили несогласие с тем, что лишь один подсудимый обвиняется в причинении смерти, тогда как, по их мнению, речь идет о групповом убийстве. В связи с этим они попросили вернуть дело на стадию предварительного слушания для изменения квалификации.

«Белгожаев бил потерпевшего ногами по голове и нанес ему несколько ударов рукояткой ножа. Аскентай, Токтаубаев, Белгожаев, Ильясов и Шынасыл избивали Гаипбаева и Полата руками и ногами. При этом только действия Шынасыла квалифицированы как повлекшие смерть человека, в отношении остальных предъявлено обвинение по статье “Хулиганство”», - зачитала адвокат Багдагуль Ажигалиева.

Сторона потерпевших не согласна с позицией государственного обвинения и считает, что, несмотря на то что непосредственную причину смерти следствие связывает с действиями Шынасыла, остальные лица, нанося удары по жизненно важным частям тела и проигнорировав просьбы матери о помощи, также способствовали наступлению смерти Полата.

«На основании изложенного мы просим переквалифицировать действия Дархана Аскентая, Токтаубаева, Белгожаева и Ильясова по статье 24, части 3, и статье 99, части 2, пунктам 3, 5 и 9 УК РК. Действия Сакиева просим переквалифицировать по статье 24, части 3, и статье 99, части 2, пунктам 1, 3, 5, 7 и 9 Уголовного кодекса», - заявила адвокат.

При этом ходатайство потерпевших также поддержал адвокат подсудимого Абзала Шынасыла, который единственный обвиняется в убийстве.

«Поддерживаю. Всю вину возложили на Шынасыла. Его просто подставили. А теперь никто из остальных не хочет отвечать. Возможно, чтобы установить истину, без этого не обойтись», - сказал адвокат Шынасыла.

Суд, в свою очередь, пояснил, что он может рассматривать дело только в рамках предъявленного обвинения и предоставить время на пересмотр или на ужесточение обвинения лишь в случае, если с таким ходатайством обратится прокуратура.

Кроме того, адвокаты потерпевших настаивают на привлечении Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыкелди к ответственности за дачу заведомо ложных показаний в суде: они в ночь преступления были рядом с подсудимыми, но в деле признаны свидетелями.

Адвокаты подсудимых выступили против удовлетворения данного ходатайства, за исключением защитника Дидара Калиахмета - адвоката Баймухановой. Она поддержала ходатайство потерпевших, заявив: «Хотя действия моего подзащитного Калиахмета менее значительны по сравнению с действиями них, он все же находится на скамье подсудимых. Хотя он невиновен. Мы видим, что другие лица были с ним рядом, все видели, были вместе. Виновные должны быть привлечены к ответственности».

Такое же ходатайство было подано в отношении двух других свидетелей - Арлана Каскенова и Юлдаша Рузбакиева. При анализе фонограммы с видеорегистратора стало понятно, что Абзал Шынасыл предупредил Каскенова и Рузбакиева, чтобы они не рассказали об увиденном.

Судья эти ходатайства оставил открытыми и заявил, что этот вопрос будет рассмотрен в совещательной комнате при вынесении приговора.

Кроме этого, потерпевшая сторона подала гражданский иск о взыскании материального и морального ущерба в пользу родителей и бабушки погибшего Шерзата Полата: с Абзала Шынасыла требуют 2,7 млн тенге за расходы на похороны и, совместно с Равилем Сакиевым, по 100 млн тенге компенсации морального вреда каждому из потерпевших. С Белгожаева, Аскентая, Азамата и Нурбола Токтаубаевых, Нуркияса Ильясова и Дидара Калиахмета — по 20 млн тенге с каждого в пользу каждого из потерпевших. По словам адвоката Мейрмана Шакеева, иск обоснован результатами психологической экспертизы.

2 июня суд перейдёт к прениям сторон.