Однако суд отказал, объяснив, что вернуть дело на дополнительное рассмотрение в прокуратуру можно только по их ходатайству.
Потерпевшая сторона потребовала переквалифицировать обвинение всем подсудимым на «убийство» по делу Шерзата Полата
Фото Верховного суда

На судебном заседании 29 мая по делу об убийстве Шерзата Полата адвокаты потерпевшей стороны подали несколько ходатайств, в том числе выразили несогласие с тем, что лишь один подсудимый обвиняется в причинении смерти, тогда как, по их мнению, речь идет о групповом убийстве. В связи с этим они попросили вернуть дело на стадию предварительного слушания для изменения квалификации.

«Белгожаев бил потерпевшего ногами по голове и нанес ему несколько ударов рукояткой ножа. Аскентай, Токтаубаев, Белгожаев, Ильясов и Шынасыл избивали Гаипбаева и Полата руками и ногами. При этом только действия Шынасыла квалифицированы как повлекшие смерть человека, в отношении остальных предъявлено обвинение по статье “Хулиганство”», - зачитала адвокат Багдагуль Ажигалиева.

Сторона потерпевших не согласна с позицией государственного обвинения и считает, что, несмотря на то что непосредственную причину смерти следствие связывает с действиями Шынасыла, остальные лица, нанося удары по жизненно важным частям тела и проигнорировав просьбы матери о помощи, также способствовали наступлению смерти Полата.

«На основании изложенного мы просим переквалифицировать действия Дархана Аскентая, Токтаубаева, Белгожаева и Ильясова по статье 24, части 3, и статье 99, части 2, пунктам 3, 5 и 9 УК РК. Действия Сакиева просим переквалифицировать по статье 24, части 3, и статье 99, части 2, пунктам 1, 3, 5, 7 и 9 Уголовного кодекса», - заявила адвокат.

При этом ходатайство потерпевших также поддержал адвокат подсудимого Абзала Шынасыла, который единственный обвиняется в убийстве.

«Поддерживаю. Всю вину возложили на Шынасыла. Его просто подставили. А теперь никто из остальных не хочет отвечать. Возможно, чтобы установить истину, без этого не обойтись», - сказал адвокат Шынасыла.

Суд, в свою очередь, пояснил, что он может рассматривать дело только в рамках предъявленного обвинения и предоставить время на пересмотр или на ужесточение обвинения лишь в случае, если с таким ходатайством обратится прокуратура.

Кроме того, адвокаты потерпевших настаивают на привлечении Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыкелди к ответственности за дачу заведомо ложных показаний в суде: они в ночь преступления были рядом с подсудимыми, но в деле признаны свидетелями.

Адвокаты подсудимых выступили против удовлетворения данного ходатайства, за исключением защитника Дидара Калиахмета - адвоката Баймухановой. Она поддержала ходатайство потерпевших, заявив: «Хотя действия моего подзащитного Калиахмета менее значительны по сравнению с действиями них, он все же находится на скамье подсудимых. Хотя он невиновен. Мы видим, что другие лица были с ним рядом, все видели, были вместе. Виновные должны быть привлечены к ответственности».

Такое же ходатайство было подано в отношении двух других свидетелей - Арлана Каскенова и Юлдаша Рузбакиева. При анализе фонограммы с видеорегистратора стало понятно, что Абзал Шынасыл предупредил Каскенова и Рузбакиева, чтобы они не рассказали об увиденном.

Судья эти ходатайства оставил открытыми и заявил, что этот вопрос будет рассмотрен в совещательной комнате при вынесении приговора.

Кроме этого, потерпевшая сторона подала гражданский иск о взыскании материального и морального ущерба в пользу родителей и бабушки погибшего Шерзата Полата: с Абзала Шынасыла требуют 2,7 млн тенге за расходы на похороны и, совместно с Равилем Сакиевым, по 100 млн тенге компенсации морального вреда каждому из потерпевших. С Белгожаева, Аскентая, Азамата и Нурбола Токтаубаевых, Нуркияса Ильясова и Дидара Калиахмета — по 20 млн тенге с каждого в пользу каждого из потерпевших. По словам адвоката Мейрмана Шакеева, иск обоснован результатами психологической экспертизы.

2 июня суд перейдёт к прениям сторон.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы с улицы Наурызбай батыра уберут полосу для общественного транспорта
Новости
Строительство нового горнолыжного курорта в Алматы затронет Кок-Жайлау и пик Кумбель
Новости
Принадлежавшие Аскару Кулибаеву участки на побережье Капшагая возвращены государству
Новости
Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы
Новости
Мать погибшей в Алматы 22-летней девушки обратилась к Токаеву
Новости
Ерболат Досаев освобожден от должности акима Алматы