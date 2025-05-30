У России возникли проблемы с финансированием по строительству ТЭЦ в Казахстане – Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что у России, которая должна профинансировать строительство трех ТЭЦ в Казахстане, возникли финансовые проблемы, передает Kazinform.

«Да, существуют проблемы по субсидированию процентной ставки по оборудованию, поэтому мы сейчас продолжаем вести переговоры, когда этот вопрос решится. Но работы по проектированию, ранние подготовительные работы, в частности, в Кокшетау мы не останавливаем», - сказал Скляр.

Он добавил, что если Россия не сможет выделить деньги, то Казахстан будет искать другого инвестора. Вопрос должен решиться в течение июня.

В прошлом году Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».

Согласно нацпроекту «Модернизация энергетического и коммунального секторов», на строительство ТЭЦ в Кокшетау мощностью 240 МВт планируется потратить 389 млрд тенге, а новой ТЭЦ в Семее общей мощностью 360 МВт – 518 млрд тенге.

В Семее по строительству ТЭЦ-3 уже разработано ТЭО и идет разработка ПСД по строительству внешней инфраструктуры. На ТЭЦ Кокшетау активная фаза строительства запланирована в конце 2025-го и в 2026-м году.