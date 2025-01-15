Более 900 млрд тенге предусмотрено на строительство новых ТЭЦ в Кокшетау и Семее

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 25 декабря 2024 года утвердил новый национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В документе, который рассчитан до 2029 года, предусмотрен ввод новых энергетических мощностей, в том числе указаны новые ТЭЦ в Кокшетау и Семее, а также строительство нового турбоагрегата и нового котла на ТЭЦ Усть-Каменогорска.

Согласно документу, на ТЭЦ Усть-Каменогорска планируется строительство турбоагрегата №13 и котла №16 общей мощностью 100 МВт. На это предусмотрено 140 млрд 316 млн тенге, а сроки указаны – 2028 год.

Также в нацпроекте указано строительство к 2028 году новой ТЭЦ в Кокшетау мощностью 240 МВт стоимостью 389 млрд тенге и новой ТЭЦ в Семее общей мощностью 360 МВт и стоимостью 518 млрд тенге. Причем ввод этой ТЭЦ должен быть поэтапным: на первом этапе планируется ввести 120 МВт в 2029 году, на втором этапе 120 МВт в марте 2030 года, на третьем этапе – 120 МВт в сентябре 2030 года.

Во всех трех проектах суммы указаны как «внебюджетные средства».

Ранее Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго». Полная стоимость строительства всех ТЭЦ пока не называлась.

В сентябре 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется 10 сентября и что уже решены вопросы с льготным финансированием. По его словам, на первом этапе станция будет строиться по требованиям казахстанского экологического законодательства, а на втором – по европейским стандартам. В июле министр говорил, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут сданы в эксплуатацию в 2028 году.

В конце ноября министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщал, что окончательная схема финансирования строительства трех ТЭЦ еще прорабатывается, суммы кредита в соглашении нет, планируется подписать допсоглашение. И к началу первого квартала 2025 года в ведомстве смогут точно сказать точные суммы. При этом он уточнял, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут строиться за счет привлеченных инвестиций, и, возможно, за счет собственной части группы «Самрук-Казына».

В начале декабря аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК сообщил, что «активная фаза» строительства новой угольной ТЭЦ в Кокшетау начнется летом 2025 года.