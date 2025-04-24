При этом он не назвал конкретных имен
Токаев обвинил отдельных правозащитников и журналистов в провокациях
фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев обвинил отдельных правозащитников и журналистов, в том числе уехавших за границу граждан, в поиске негативной политической подоплеке и провокациях. Как заявил он в четверг в ходе ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана, страна не будет решать свои проблемы по чьим-то методичкам.

«Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации. Это касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что тем самым «они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование».

«Надо четко понимать, что за рубежом благополучие нашей страны, в том числе развитие демократии за рубежом, по большому счету никого не волнует», - сказал президент.

Токаев напомнил, что последние разоблачения деятельности зарубежных неправительственных организаций «показали их циничность, алчность и равнодушие к Казахстану, заодно высветили темные стороны некоторых известных казахстанцев-грантополучателей».

«Мы не говорим, что в Казахстане нет проблем. Они, конечно, имеются, как и в других странах, но мы будем решать их не по чьим-то методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами. Уверен, такую логику действий хорошо понимают наши граждане и доброжелательно настроенные международные партнеры», - убежден он.

Токаев еще раз подчеркнул, что казахстанскому мировоззрению абсолютно чужды идеологические распри, а нацию «объединяют и цементируют как единую историко-культурную и политическую общность уходящие вглубь истории традиции и ценности, менталитет и образ жизни».

Президент также добавил, что в «такие сложные ситуации» всегда пытаются «цинично использовать в своих корыстных целях разного рода популисты и политиканы».

«Мы должны общими силами давать решительный отпор таким недоброжелателям нашей страны. Будет нелегко, нас ждут непростые времена, но поводов для паники нет. Я не раз говорил и хочу повторить вновь: и эти трудности останутся в прошлом. Мы всегда преодолевали трудности и вызовы, выстоим и в этот раз, просто нам надо быть более собранными и сфокусированными. Любые масштабные кризисы сопровождаются не только потрясениями и потерями, но и открывают широкие возможности, которыми важно правильно и вовремя воспользоваться», - убежден он.

Также президент высказался о важности более широкого продвижения идей единства и согласия в информационном пространстве. В связи с чем он предложил министерству культуры и информации совместно с акимами регионов включить в состав клубов журналистов АНК представителей ведущих СМИ и обеспечить единый алгоритм их работы.

«Нужно оказать системную поддержку средствам массовой информации, выпускающимся на языках казахстанских этносов, в первую очередь, в регионах», - заключил президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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