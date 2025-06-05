Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.

Как отмечает Нацбанк, годовая инфляция по итогам мая достигла 11,3%, и ключевым драйвером роста цен в последние месяцы остается сервисная инфляция из-за заметного удорожания регулируемых тарифов, рыночных услуг и продовольственных товаров. Месячная инфляция в мае составила 0,9%, заметно превысив историческую динамику.

«Все это свидетельствует о сохранении давления на цены на фоне вновь возросшего потребительского спроса, роста издержек производства, а также продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в мае выросли до 14,1% против 12,2% в апреле, что указывает на сохраняющуюся волатильность и неопределенность в отношении будущей инфляции», - говорится в сообщении.

Также усиливается давление на цены со стороны внешнего сектора, что связано с сохраняющейся высокой инфляцией в России, продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие на фоне высокого спроса и валютных колебаний, а также с высокой неопределенностью, вызванной эскалацией торговых конфликтов и волатильностью цен на сырьевые товары.

Отмечается, что складывающаяся высокая инфляция требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 11 июля.