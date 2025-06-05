Но не исключается возможность ее повышения
Базовая ставка на уровне 16,5% должна сохраняться весь 2025 год, считает Сулейменов

Тамара Вааль, Астана, Власть

Прогнозы Национального банка показывают, что базовая ставка на уровне 16,5% должна сохраняться в течение всего 2025 года, заявил в четверг в ходе брифинга глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

«Как долго мы будем держать ставку на уровне именно 16,5%, нам сказать сложно. Пока наши прогнозы показывают, что базовая ставка должна сохраняться как минимум на таком уровне в течение всего 2025 года», - сказал Сулейменов.

При этом он отметил, что это только прогнозы и модельные практики, и многие вещи будут меняться как внутри экономики Казахстана, так и во внешних макроэкономических условиях.

«Но пока, исходя из прогнозного раунда, который закончился сегодня, предполагается, что базовая ставка будет на таком уровне в течение 2025 года либо жестче», - подчеркнул глава Нацбанка.

В пресс-релизе Нацбанка отмечается, что Нацбанк не исключает повышения базовой ставки при необходимости.

В целом, напомнил Сулейменов, в 2022 году, когда инфляция достигала 21% и выше, именно ужесточение денежно-кредитной политики и повышение базовой ставки «сыграло решающую роль в доведении инфляции до 8,5-8,4% по итогам прошлого года». То есть, считает Сулейменов, такая политика Нацбанка работает «достаточно эффективно».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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