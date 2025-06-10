95% из них – за нарушения пожарной безопасности
С начала года в Казахстане приостановлена работа свыше 7,5 тыс. объектов – МЧС
ФОТО БОРИСА КОПЫЛОВА

Тамара Вааль, Астана, Власть

С начала года в Казахстане проведены проверки 16 тыс. объектов, выявлено более 100 тыс. нарушений и приостановлена деятельность свыше 7,5 тыс. объектов. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства министр по ЧС Чингис Аринов, работа 95% из них приостановлена за нарушения пожарной безопасности.

«Для обеспечения пожарной и промышленной безопасности с начала года в Казахстане проверено порядка 16 тыс. объектов, выявлено более 100 тыс. нарушений. За грубые нарушения, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников, была приостановлена деятельность свыше 7,5 тыс. объектов», - привел данные Аринов.

При этом, отметил он, 95% объектов приостановлены за нарушения пожарной безопасности, в числе которых отсутствие и неисправность пожарной автоматики, допуск работников без обучения и инструктажа, загромождение эвакуационных выходов.

Министр подчеркнул, что количество объектов, чья деятельность приостановлена за нарушения промышленной безопасности, выросло в 4,5 раза.

«Нередко выявленные нарушения на опасных производственных объектах приводят к авариям и инцидентам, сопровождающихся травматизмом и гибелью работников. Так, с января по май 2025 года зарегистрировано 11 аварий
в нефтехимической и горной отраслях, а также на объектах котельного и газового хозяйств, переработке растительного сырья – более 60 инцидентов. Травмировано 22 работника, к сожалению, погибло 15 человек», - добавил Аринов.

Одной из причин несчастных случаев, по его информации, является высокий износ технического оборудования на объектах промышленной безопасности.

В этой связи МЧС предлагает на законодательном уровне закрепить обязанность владельцев опасных производственных объектов составлять сводный план обновления и технического перевооружения, который будет проходить обязательное согласование через министерство. Кроме того, на промышленных объектах в обязательном порядке будут созданы самостоятельные отдельные службы производственного контроля.

Соответствующий закон находится на рассмотрении сената.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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