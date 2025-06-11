В Актюбинской области завершено расследование по факту создания финансовой пирамиды Harmony Rider Technology

В Актюбинской области дело о создании финансовой пирамиды Harmony Rider Technology направлено в суд, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников», - говорится в сообщении ведомства.

Вкладчикам предлагались ежедневные выплаты от $12 до $690, в зависимости от суммы вложений, а за привлечение новых участников якобы начислялось дополнительное бонусное вознаграждение.

Жертвами финансовой пирамиды стали 115 граждан, они вложили в нее свыше 197 млн тенге.

Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. На эти деньги подозреваемые приобрели две квартиры в Актобе и три автомашины, которые оформлены на родственников.

С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест.

Между тем продолжаются досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.