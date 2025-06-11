Рассмотреть приостановку проверки IMEI-кодов через частную компанию просит депутат

Рассмотреть возможность приостановить схему проверки IMEI-кодов абонентских устройств через частную компанию ТОО «ATS Mediafon Kz» попросил депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы в своем депутатском запросе в адрес премьер-министра, озвученном на пленарном заседании в среду.

Он отметил, что депутатскому корпусу продолжают поступать обращения по поводу «принудительной верификации мобильных устройств по IMEI-кодам, осуществляемой через частную структуру — ТОО "ATS Mediafon KZ"». Депутат подчеркивает, что процедура обязательной верификации через эту компанию была внедрена менее месяца назад, но при этом система IMEI-регистрации функционировала всегда.

Нажметдинулы привел данные от участников рынка, согласно которым в Казахстане 12 млн устройств находятся в серой зоне. Депутат полагает, что в этой ситуации плата за верификацию каждого устройства в размере 3 932 тенге вызывает вопросы.

«Отдельно следует отметить, что, по оценкам экспертов, до 75% мобильных устройств на рынке Казахстана ввозятся вне официальных таможенных процедур, что формирует системные потери государственного бюджета, оцениваемые до 150 млрд тенге. Верификация в таком виде фактически подменяет собой контроль на границе, перекладывая последствия серого импорта на граждан и бизнес», - также отмечает депутат.

Нажметдинулы перечислил замечания, которые вызывает механизм проверки через частную компанию: компании не выдавался официальный мандат от государства, не проводился конкурс, отсутствуют опубликованные критерии отбора. Кроме того, стоимость услуги была определена в одностороннем порядке, без антимонопольного и экономического обоснования.

Депутат также выразил опасения по поводу цифровой безопасности: «Компания осуществляет сбор и обработку персональных данных граждан (ИИН, ФИО, контактный номер, IMEI), без наличия оснований, предусмотренных законом РК "О персональных данных и их защите"».

«Применение такой схемы легализует последствия недоработок государственных органов, вместо их устранения», - подытожил он.

В запросе Нажметдинулы попросил разъяснить поднятые им вопросы, а также рассмотреть возможность приостановления действия данной схемы и передачи функции верификации уполномоченному государственному органу. Кроме того, он попросил рассмотреть возможность возврата неправомерно уплаченных сумм субъектам предпринимательства и гражданам, если будет установлен факт нарушения законодательства.

Дополнительно депутат поднял вопрос выявления схем ввоза и реализации мобильных устройств, минующих таможенные процедуры, в том числе с участием оптовых дистрибьюторов и сетей розничной торговли.

Он попросил поручить Минфину и агентству по финансовому мониторингу проверить источники происхождения серых партий мобильных устройств, принять меры для закрытия каналов незаконного ввоза и пресечь последующую легализацию техники через непрозрачные цифровые механизмы, а также предоставить сведения о выявленных нарушениях, объёмах нелегального оборота и принятых мерах.