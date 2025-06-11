​Стартовал прием заявок на участие в Alternativa Film Festival

Следующий кинофестиваль Alternativa Film Festival пройдет в Колумбии во втором квартале 2026 года. Число фестивальных наград увеличится до 7, а призовой фонд вырастет до $120 тысяч. Прием заявок на участие в Alternativa Film Festival 2026 продлится с 10 июня по 10 октября 2025 года. В конкурсную программу приглашаются полнометражные фильмы любого жанра из Азии, в том числе стран Центральной Азии, и Латинской Америки. Короткометражные фильмы принимаются только из Латинской Америки.

Проект Alternativa был основан Арсеном Томским, руководителем компании inDrive, в Казахстане в 2023 году. Совсем скоро в Алматы пройдут импакт-показы Alternativa Film Days: зрители смогут увидеть и обсудить фильмы из шорт-листа и картины-победители Alternativa Film Festival 2024.

Осенью этого года Alternativa проведет в Центральной Азии лабораторию Impact Distribution Lab для кинематографистов, которые хотят научиться строить стратегии дистрибуции фильмов так, чтобы добиваться реальных социальных изменений.

В прошлом году фестиваль Alternativa получил свыше тысячи заявок из 33 стран. В 2024 году в шорт-лист фестиваля вошли две драмы из Центральной Азии, «Мадина» Айжан Касымбек (Казахстан) и «Дар» Дальмиры Тилепберген (Кыргызстан), а среди членов международного жюри была Катерина Суворова, режиссер-документалист из Казахстана, чей фильм «Qoryqpa» удостоился награды Alter на Alternativa Film Awards 2023.

Опен-колл Alternativa Film Festival 2026 откроется 10 июня и продлится до 10 октября 2025 года. К участию в фестивале приглашаются полнометражные игровые, документальные, анимационные и гибридные фильмы режиссеров из Латинской Америки и Азии, завершенные после 1 января 2025 года. Для фильмов, мировая премьера которых состоялась до 1 августа 2025 года, крайний срок подачи заявки — 1 сентября 2025 года, 23:59 (UTC -5). Для фильмов, премьера которых состоялась после 1 августа 2025 года, — 10 октября 2025 года в 23:59 (UTC -5).

Требования к подаче заявки можно найти на официальном сайте Alternativa alternativa.film.