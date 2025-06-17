Минцифры проверяет информацию об утечке персональных данных более 16 млн казахстанцев

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности изучает распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных 16,3 млн граждан.

«Комитет информационной безопасности при МЦРИАП РК совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводят всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных. До завершения проверки делать окончательные выводы или подтверждать достоверность информации преждевременно», - заявили в ведомстве.

В то же время в министерстве сообщили, что первичный анализ указывает на «возможное происхождение сведений из частных информационных систем». При этом в ведомстве отрицают хакерские атаки или утечку персональных данных из государственных информационных систем.

В министерстве также отметили, что в прежние годы «утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций».

«Министерство держит ситуацию на контроле», - заверили в ведомстве.

Дополнительную информацию обещают дать после окончания проверки, а граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

О том, что 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть, сообщил Informburo.kz Центр анализа и расследований кибератак TSARKA. По данным центра, в открытый доступ попали ФИО, пол, дата рождения, ИИН, номера мобильных, рабочих и домашних телефонов казахстанцев, а также их гражданство, национальность, адрес, статус подтверждения адреса и дата начала проживания. Вице-президент TSARKA Group Енлик Сатиева сообщила, что также встречаются и данные, указанные в поликлиниках, стоматологиях.

Откуда произошла утечка, не установлено. В TSARKA считают, что это может быть база одного конкретного сервиса или сборка данных из нескольких источников.