В Казахстане назрела необходимость в реформировании уголовно-исполнительной системы – Токаев

«Сегодня назрела необходимость в серьезном реформировании уголовно-исполнительной системы. Она должна быть направленна на перевоспитание осужденных, а не просто их изоляцию от общества. Следует внедрять прогрессивные подходы, стимулирующие их к соблюдению ценностей Закона и Порядка и реинтеграции в общество», - сказал Токаев на расширенной коллегии правоохранительных органов.

Он привел в пример, что в некоторых странах отбывающие наказание лица могут получить так называемые кредиты на сокращение сроков заключения, если они не имеют нареканий, проходят обучение, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях.

«Правительству совместно с генеральной прокуратурой необходимо детально проработать данный вопрос. Изучите передовой зарубежный опыт, задействуйте отечественных экспертов», - сказал Токаев.

Также есть проблемы и в трудовой занятости осужденных, которая тоже является «эффективным способом» их подготовки к полноценной жизни на свободе. В этой связи президент призвал бизнесменов рассмотреть возможность открытия различных производств при учреждениях уголовно-исполнительной системы.

«Такое взаимовыгодное партнерство широко распространено за рубежом. Заработанные деньги позволят осужденному встать на ноги после освобождения, а полученные навыки – найти достойную работу», - уверен глава государства.

В целом, считает президент, бизнесу нужно внимательно присмотреться к существующим возможностям разнопланового сотрудничества с уголовно-исполнительной системой.

В то же время, констатирует Токаев, совершенствование уголовной политики смещает акцент в сторону наказаний, не связанных с лишением свободы. В результате кратно возрастает нагрузка на службу пробации. В этой связи он поручил акимам регионов изучить возможность поэтапного улучшения социальной поддержки сотрудников этой службы, а также заняться укреплением ее материально-технической базы.

«Мы должны бороться не с последствиями, а причинами. Нужно отходить от карательного характера уголовно-исполнительной системы. Неверно пытаться подавить лиц, совершивших ошибку и оказавшихся в местах заключения. Мы должны помочь такому человеку встать на путь исправления», - сказал Токаев.