Акиматы Шымкента и Караганды затягивают проект по строительству 12 современных перинатальных центров – Минздрав

В 2023 году президент поручал построить 12 современных перинатальных центров. Пилотными были выбраны Шымкент и Караганда, однако акиматы этих городов до сих пор не разработали ПСД на строительство, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства во вторник.

«По поручению главы государства определены 12 проектов строительства современных перинатальных центров. На сегодня всеми акиматами выделены земельные участки», - сказала Альназарова.

Однако акиматы Шымкента и Караганды – эти города были выбраны в качестве пилота для разработки проектно-сметной документации с последующим повторным применением в других регионах – до сих пор не завершили разработку ПСД.

«Соответственно, затягиваются госэкспертиза, дальнейшая привязка проекта», - констатировала Альназарова.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до 1 ноября завершить подготовку всей необходимой документации и начать строительство таких перинатальных центров в Шымкенте и Караганде.

Напомним, что строительство перинатальных центров запланировано на 2024-2026 годы. Новые медучреждения должны быть открыты в Астане (2), Алматы, Шымкенте, Атырау, Таразе, Караганде, Каскелене, Костанае, Кызылорде, Уральске, в селе Темирлановка Туркестанской области.

Вместе с тем министр здравоохранения сообщила, что начата работа по реновации 18 областных перинатальных центров, 15 областных детских больниц.

«Целью реновации перинатальных центров является приведение структуры к единообразию, трансфер передовых технологий через повышение квалификации кадров и улучшение материально-технической базы», - сказала она.

Также будут восстановлены 302 остродефицитные профильные койки для доступности медпомощи детям.