Минздрав заявляет о снижении материнской и младенческой смертности в Казахстане

Благодаря принимаемым мерам по развитию перинатальной помощи в Казахстане с прошлого года отмечается снижение материнской и младенческой смертности, заявила в ходе правительства заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

«Принятые меры позволили в 2024 году снизить показатели материнской смертности на 12%, (10,1 на 100 тыс. живорожденных), младенческой смертности на 11 % (6,88 на 1000 живорожденных), а по итогам 6 месяцев текущего года показатель материнской смертности снизился на 10%, младенческой смертности - на 26%», - заявила Альназарова.

Министр отметила, что эти показатели достигнуты в результате внедрения новых подходов оказания медицинской помощи матерям и детям с учетом международных требований, актуализации стандартов, клинических протоколов, увеличения с 1 июня 2024 года тарифов на роды, акушерские операции, выхаживание маловесных новорожденных и педиатрическим профилям, а также улучшения с прошлого года оснащения организаций родовспоможения и детства с 85 до 87% и снижения износа медтехники с 40 до 37%.

Помимо этого, в этом году внедрена программа для будущих мам, а для подготовки к беременности и прохождения 12 видов обследований выделено 5,1 млрд тенге. В прошлом году на базе 22 областных перинатальных центров созданы «Центры охраны плода», также по стране организованы «Клиники одного дня», за счет чего увеличилась выявляемость пороков плода на 13%. В то же время Альназарова констатировала, что нужно финансирование для оснащения центров современным медицинским оборудованием.

Также, по словам министра, в стране впервые внедрена инновационная технология «Фетальная медицина», которая позволяет проводить внутриутробные операции у плода, открыты педиатрические отделения в ПМСП и 100 центров развития и раннего вмешательства, а в трех регионах открыты пансионаты для заблаговременной госпитализации беременных группы высокого риска и реабилитации женщин после осложненных родов из отдаленных сельских населенных пунктов. Альназарова попросила открыть такие центры во всех регионах.

Однако, несмотря на принимаемые меры, Альназарова констатировала рост материнской смертности в шести регионах: в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, а также в областях Жетысу и Абай. По ее данным, самый высокий показатель в Акмолинской области: он превышает в семь раз республиканское значение (10,8).

«В структуре причин материнской смертности превалируют тяжелые экстрагенитальные заболевания - 55% и акушерские – 45%. Вместе с тем мультидисциплинарной группой научных центров, ВУЗов проводится детальный анализ каждого случая материнской смертности», - сказала министр.

Рост показателя младенческой смертности зафиксирован в Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях и в области Абай. В структуре причин младенческой смертности на первом месте состояния перинатального периода (47,7%), затем врожденные пороки развития (19,6%) и болезни органов дыхания (7,6%).

Также в два раза выше республиканского значения показатель смертности на дому в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях и в области Улытау.

В целом по фактам материнской и детской смертности с прошлого года проведены внеплановые проверки в 44 медорганизациях, организованы масштабные проверки объектов родовспоможения в Жамбылской и Акмолинской областях.

Альназарова заявила, что по итогам проверок регионами утверждены оперативные меры по устранению нарушений. А с сентября комитет медицинского и фармконтроля будет приостанавливать лицензии и отстранять от работы специалистов при отсутствии сертификата, также будут ужесточены квалификационные требования.

Глава правительства Олжас Бектенов в свою очередь поручил министерству здравоохранения совместно с акиматами укомплектовать существующие и вновь вводимые объектов здравоохранения медицинскими специалистами, акиматам регионов - улучшить инфраструктуру и укрепить материально-техническую базу организаций родовспоможения и детства, а также выделять подъемные средства молодым врачам, приезжающим работать на селе.

Также премьер поручил министерству здравоохранения и национальным научным центрам на постоянной основе обеспечить трансферт новых технологий в региональные медицинские организации для улучшения качества диагностики и лечения.