Токаев поручил в течение недели провести анализ деятельности правоохранительных органов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что правоохранительная система нуждается в дальнейшем реформировании, нацеленном на повышение безопасности граждан и безукоризненное обеспечение принципов законности. Однако тут важно усилить доверие общества к правоохранительной системе, поскольку «случаи несправедливости и равнодушия со стороны отдельных сотрудников накладывают тень на всех представителей силовых структур».

«Полиция и другие структуры должны быть связующим звеном между властью и обществом. Для этого надо выстроить новую культуру взаимодействия с гражданами, полностью соответствующую нашему фундаментальному принципу: «государство и граждане – единое целое». Надо отойти от излишней бюрократии, которая мешает «живой» работе с людьми», - сказал Токаев.

Обращаясь к правоохранителям, он подчеркнул, что, требуя от граждан и бизнеса соблюдения законов, они должны сначала «показывать достойный пример.

По мнению президента, нужно усиливать потенциал участкового инспектора, который на практике выступает ключевым посредником между государством и обществом, особенно в сельской местности, перестроить и работу патрульно-постовых служб, которые «при взаимодействии с гражданами должны быть вежливыми и проявлять профессионализм».

Вместе с тем Токаев поручил своей администрации и Совету безопасности в течение недели провести анализ деятельности правоохранительных органов, в котором будут открыто показаны все недостатки, имеющие «служебный характер», и предложены пути решения проблем.

«В течение недели такой документ будет направлен во все правоохранительные органы, и мы уже в закрытом формате обсудим эту работу», - сказал президент.