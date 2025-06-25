Минтуризма предлагает продвигать новые туристические маршруты через мобильные приложения

Министерство туризма и спорта предлагает для развития экологического туризма ряд инициатив. Как отметил на заседании правительства глава ведомства Ербол Мырзабосынов, экотуризм в Казахстане развивается быстрыми темпами.

«На это влияет природное разнообразие нашей страны, оказываемая на посоянной основе государственная поддержка и интереснаселения», - считает он.

Он привел статистику, что в 2024 году национальные парки посетили более 2,8 млн человек – на 18% больше, чем в 2023 году. Наиболее популярными являются парки: Иле-Алатауский, Чарынский, Алтын-Эмель и Кольсайские озера.

«За последние пять лет в национальныхпарках реализовано восемь проектов с привлечением 2,1 млрд тенге частных инвестиций. В результате эффективного партнерства государства и частного сектора построены визит-центры», - также сказал министр.

По его словам, в апреле в Мангистауской области открылся новый визит-центр, до конца года будет завершено строительство новых объектов в Сайрам-Угамском национальном парке Туркестанской области и в ущелье Бутаковка в Алматы.

Всего в 14 национальных парках доступны 137 туристических маршрутов и 54 тропы. Мырзабосынов заверил, что их обустройство проводится на постоянной основе.

Однако для дальнейшего развития экотуризма ведомство предлагает разработать и продвигать новые маршруты с использованием мобильных приложений и цифровых платформ, развивать инфраструктуру в национальных парках, улучшать транспортную доступность, а также привлечь стратегических инвесторов по примеру парков Алтын-Эмель, Иле-Алатауский, Чарынский.