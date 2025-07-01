Прирост населения Казахстана в 2025 году остается ниже обычного

Население Казахстана к 1 июня достигло 20 370,7 тыс. человек, показав рост на 0,43% с начала года, сообщило бюро нацстатистики страны во вторник.

Показатель прироста населения в этом году значительно уступает показателям прошлых лет. В 2024 году за тот же период население выросло на 0,53%, в 2023 году – на 0,57%, в 2022 году – на 0,52%.

При этом в половине регионов Казахстана в первые пять месяцев 2025 года население сокращалось. К сокращению населения приводит высокая миграция – жители областей, включая густонаселенные Туркестанскую и Жамбылскую области, переезжают в мегаполисы.

Население Астаны с начала года выросло уже на 2,48%, Шымкента – на 1,44%, Алматы – на 1%.

Сальдо миграции остается положительным только в мегаполисах, а также в трех регионах – Акмолинской, Алматинской и Мангистауской областях. Во всех остальных уехавших больше, чем прибывших.

В целом сокращение населения в январе-апреле отмечалось сразу в 10 регионах Казахстана. Больше всего население снизилось в области Жетысу (0,36%), Абай (на 0,46%) и Северо-Казахстанской области (0,62%). В двух регионах - Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях по итогам января-мая зафиксирована естественная убыль населения, когда число умерших превышает число родившихся.

По итогам января-мая городское население Казахстана выросло на 0,82%, сельское – сократилось на 0,23%. В городах Казахстана проживает к этому моменту 63,2% жителей страны, на селе – 36,8%.