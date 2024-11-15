Но сперва с этой инициативой должно выступить правительство и министерство финансов
​Нацбанк готов поддержать идею согласования целевых трансфертов из Нацфонда с парламентом
фото пресс-службы Национального банка

Национальный банк готов поддержать идею обязательного согласования целевых трансфертов из Национального фонда с парламентом, если с ней выступит правительство. Это важный момент для прозрачности доходов, но регулятору важно, чтобы целевые трансферты не выходили за пределы бюджетного правила, заявил корреспонденту Власти глава Нацбанка Тимур Сулейменов в кулуарах XII Конгресса финансистов Казахстана в Алматы.

«Согласование с парламентом — важный момент с точки зрения прозрачности расходов. Для нас важнее, чтобы целевые трансферты были в периметре бюджетного правила. То есть, чтобы [сохранялась] сумма, выше которой уйти нельзя. », — сказал Сулейменов.

Для Нацбанка, как макрорегулятора, важна стабильность экономических макропоказателей, пояснил он.

«Вопросы того, куда и каким образом тратить [средства Нацфонда] важны, безусловно. Но это большие в компетенциях правительства и минфина. Если правительство будет согласно, чтобы целевые трансферты проходили через парламент, мы не будем возражать», — добавил глава Нацбанка.

Вопрос о согласовании целевых трансфертов Нацфонда с парламентом неоднократно ставился экспертами. Они видят проблему в том, что этот вид трансфертов подконтролен только президенту. Парламент лишен возможности обсуждать, регулировать и проверять целесообразность и эффективность их расходования.

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