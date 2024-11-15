​Глава Нацбанка не считает разумным отклоняться от правила неснижаемого остатка активов Нацфонда

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов, отвечая на вопрос Власти в кулуарах XII Конгресса финансистов Казахстана в Алматы, высказался за то, чтобы держаться ранее установленного уровня неснижаемого остатка валютных активов Национального фонда к ВВП в размере 30%. Возможный отход от них он назвал неразумным шагом.

«Лично я за то, чтобы бюджетные правила исполнялись на сто процентов. Доля валютных активов к ВВП должна составлять 30%. На мой взгляд это не самый комфортный уровень. Мы, как консервативный орган, хотели бы, чтобы соотношение было выше. Но ниже 30% будет неразумно. Нам нужна подушка, соответствующая нашему ВВП, нашей экономике», — заявил Сулейменов.

В 2024 году общий объем трансфертов из Нацфонда будет рекордным за последние 10 лет. Он превысит 6 трлн тенге, хотя в начале года планировалось, что изъятия из Нацфонда не будут больше 3,6 трлн. тенге.

В последние два года государство активно пользуются средствами Нацфонда, чтобы сбалансировать республиканский бюджет в ситуации невыполнения плана по сбору налогов.

В 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу довести активы Нацфонда до $100 млрд к 2030 году. Эксперты, в свою очередь, сомневаются как в возможности выполнить эту задачу, так и сохранить активы Нацфонда на уровне неснижаемого остатка.

Уровень неснижаемого остатка активов Нацфонда до 2022 года был прописан в документах, регламентирующих его работу. В обновленной в июле 2023 года концепции управления Нацфондом упоминание о неснижаемом остатке пропало.