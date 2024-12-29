Самолёт Azerbaijan Airlines был поврежден при обстреле - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет, потерпевший крушение в Актау 25 декабря, был поврежден российской стороной при обстреле. Он отметил, что «российская сторона хочет замять этот вопрос». Алиев рассказал о трех требованиях, предъявленных Баку России. Одно из них было выполнено вчера.

Тот факт, что фюзеляж весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц, сообщил Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению. «Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести».

Алиев подчеркивает, что самолет был сбит не специально, при этом он отмечает, что первые три дня “мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий”.

Он перечислил три требования, которые ожидает от России:

«Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия», - заявил Ильхам Алиев.

При этом он отметил, что первое из этих требований было выполнено вчера, 29 декабря, видимо, имея в виду заявление Владимира Путина.

Алиев высоко оценил профессионализм пилотам, благодаря которым можно утверждать, что самолет был сбит Россией.

«Пилоты были опытными и знали, что в этой аварийной посадке им не выжить. Однако, чтобы спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, и именно в результате этого в авиакатастрофе есть выжившие. Именно в результате этого часть фюзеляжа не сгорела, и именно благодаря этому сегодня мы можем однозначно сказать, что самолет был сбит Россией», - отметил глава государства, отметив, что расшифровка черных ящиков должна еще больше прояснить ситуацию.

Необходимо понять, почему самолет не мог приземлиться в городе Грозный, в какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом, насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом.