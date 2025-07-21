Акимат Алматинской области не обеспечил безопасность детей при переезде из Баганашыла в Конаев - Закиева

Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева заявила , что акимат Алматинской области не обеспечил безопасность детей при переезде из Баганашыла в Конаев. При этом она отмечает, что перевозили не воспитанников Алматинского областного детского дома №1, а детей из Центра адаптации несовершеннолетних, которые временно размещаются в учреждении.

«Сегодня переезжали дети, проживающие в ЦАНе, не дети детского дома. Весной по итогам встречи детей с акиматом было решено, что дети, проживающие в ЦАНе и само учреждение ЦАН переедут, данная информация также весной по итогам встречи была размещена мной», - написала Закиева в Instagram.

Она подчеркнула, что при переезде детей из ЦАНа акимат Алматинской области не обеспечил надлежащую безопасность, в результате чего пострадали дети.

«Девочка-выпускница детского дома упала в обморок, у мальчика - рана на ноге», - сообщила детский омбудсиен.

Вместен с тем она сообщила, что дети, постоянно проживающие в детдоме, остаются в Алматы для продолжения учебы, а сам детдом будет передан из областного подчинения в городское.

Закиева добавила, что неоднократно обращалась в акимат на прошлой неделе после поступивших сигналов от детей, однако местные власти «проводили несогласованные действия и не информировали» ее.

В марте Динара Закиева обещала, что Алматинский областной детский дом №1 в микрорайоне Баганашыл останется на месте. Однако утром в понедельник, 21 июля, воспитанников начали перевозить в Конаев, полиция применила к ним силу.

После общественного резонанса президент поручил отменить переезд детей в Конаев, а здание детского дома отремонтировать.