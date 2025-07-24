Массовый голод в секторе Газа вызван блокадой гуманитарной помощи – ВОЗ

В секторе Газа наблюдается массовый голод, вызванный блокадой гуманитарной помощи в палестинский анклав. Об этом, как сообщает Reuters , заявил в среду глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Тонны продовольствия, чистой воды и медикаментов остаются нетронутыми прямо за пределами анклава.

«Не знаю, как это назвать, кроме как массовым голодом. Это дело рук человека, и это совершенно очевидно. Это из-за блокады», - заявил Тедрос на пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире из Женевы.

Тедрос также заявил, что ООН и ее гуманитарные партнеры не могли поставлять продовольствие в течение почти 80 дней с марта по май, и возобновление поставок по-прежнему было недостаточным.

Израиль, находящийся в состоянии войны с палестинской боевой группировкой ХАМАС с октября 2023 года, прекратил все поставки на территорию сектора газа в марте, а затем снял блокаду в мае, однако с ограничениями, которые необходимы для того, чтобы предотвратить перенаправление помощи боевым группировкам. При этом Израиль утверждает, что во время войны в Газу было доставлено достаточно продовольствия.

Между тем международные гуманитарные организации заявляют, что в настоящее время до жителей Газы доходит лишь малая часть необходимой помощи. А по данным Минздрава Газы, за ночь от голода умерли еще десять палестинцев, в результате чего общее число умерших от голода достигло 111 человек, большинство из них скончались в последние недели.

По данным ВОЗ, от голода умер минимум 21 ребенок. Представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Рик Пеперкорн также сообщил, что только в июле в программы по борьбе с недоеданием было принято 5100 детей, в том числе 800 с тяжелым истощением.