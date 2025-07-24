В правительстве не знают, кто давал отрицательное заключение на ужесточение ответственности за нападение на врачей

В правительстве пока не знают, кто давал отрицательное заключение на ужесточение ответственности за нападение на медицинских работников. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции заявил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, который курирует социальный блок.

Как заявил Кошербаев, с февраля 2025 года, когда он пришел работать в правительство, обращений от парламента по поводу ужесточения наказания за нападения на медработников он не получал. Однако, заверил вице-премьер, он постоянно на связи с депутатом мажилиса Асхатом Аймагамбетовым и соответствующие нормы в законодательство они совместно начали разрабатывать с апреля.

«Этот вопрос мы обсудили сразу же, когда весной было несколько таких нападений. У нас противоречий или разных взглядов на эту тему не было. Мы полностью с ним сошлись в вопросах, что нужно предпринять самые жесткие меры по отношению к таким людям. С апреля с парламентом, с депутатами мы рассматривали различные варианты, какие можно будет меры предпринять», - сказал Кошербаев.

Вице-премьер заверил, что уже поручил своему аппарату выяснить, кто конкретно из правительства давал отрицательные заключения по этому вопросу.

Напомним, президент поддержал предложения депутатов, медицинской общественности и активных граждан об ужесточении наказания за нападения на медицинских работников.

За день до этого депутат Аймагамбетов в своем Telegram-канале сообщил, что мажилисмены трижды инициировали поправки в Уголовный кодекс и предлагали ввести отдельную ответственность за насилие в отношении медицинских работников, по аналогии с полицейскими и егерями, однако правительство ни разу не поддержало это.

В четверг на брифинге глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала, что поправки уже разработаны, получены положительные заключения от Генеральной прокуратуры и МВД. В итоге предусматривается наказание от ограничения свободы до 15 лет лишения свободы.