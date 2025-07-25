Журналиста Лукпана Ахмедьярова вызвали в полицию после того, как житель Тараза подал заявление из-за его публикации о казахстанцах, воюющих на стороне России. Позже полицейские перезвонили журналисту и сообщили, что он может не приходить.

«Звонили из полиции и сказали, что мне надо явиться и дать объяснение по жалобе жителя города Тараза, который в моей публикации о том, что на стороне России участвует 661 граждан Казахстана, он якобы нашел свои данные. И поэтому поводу написал заявление», - сообщил «Власти» журналист.

Позже Ахмедьярову прислали повестку. На вопрос о его процессуальном статусе в полиции ответили, что не могут его уточнить, поскольку он не проходит ни как подозреваемый, ни как свидетель, ни как свидетель с правом на защиту.

А в пятницу утром ему позвонили из полиции и сообщили, что приезжать не нужно. Причину отмены не объяснили.

«И все это сильно похоже на предыдущую попытку вызова меня в полицию перед тем, как удалили наш канал. Тогда было точно так же. Был звонок из полиции, точно так же просили меня прийти, прислали повестку, за час до назначенного времени мне сказали не приходить, сами разберемся», - уточняет Ахмедьяров.

Ранее журналист Лукпан Ахмедьяров сообщал об удалении его YouTube-канала «Просто журналистика». Канал ему еще не вернули. По его словам, это связано с политическим характером публикуемого контента.

Лукпан Ахмедьяров – один из самых известных независимых журналистов Казахстана. Ранее он руководил изданием «Уральская неделя», сейчас вместе с коллегами работает над YouTube-каналом «Просто журналистика». Ахмедьяров – лауреат нескольких международных премий.