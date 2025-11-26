Резкое сокращение международной помощи усугубило проблему дефицита средств для борьбы с ВИЧ
К 2030 году в мире заразиться ВИЧ может на 3,3 млн человек больше – ООН

В сфере глобальных усилий по борьбе с ВИЧ наблюдается самый серьезный кризис за последние десятилетия, сообщается на сайте новостей ООН. В докладе объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) приводится анализ того, к каким масштабным последствиям привело сокращение международного финансирования.

По данным ЮНЭЙДС, сегодня 40,8 млн человек живут с ВИЧ. В 2024 году было зарегистрировано 1,3 млн новых случаев, а 9,2 млн человек до сих пор не получают лечения.

Резкое сокращение международной помощи в этом году усугубило проблему дефицита средств в борьбе с ВИЧ. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, внешняя помощь системам здравоохранения сократились на 30–40% по сравнению с 2023 годом, что уже привело к серьезным сбоям в их работе.

Как отметила исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима, без поддержки остались целые сообщества. Так, наблюдается серьезное сокращение доступа к препаратам для доконтактной профилактики ВИЧ, а свертывание программ профилактики, разработанных вместе с молодыми женщинами, лишило их доступа к услугам по предотвращению ВИЧ, поддержке в области психического здоровья и помощи в случаях гендерного насилия – более 60% женских инициатив вынуждены приостановить важнейшие программы. Существенно пострадали и программы для мужчин, вступающих в интимные отношения с мужчинами, секс-работников, людей, употребляющих инъекционные наркотики, и трансгендеров.

В ЮНЭЙДС предупреждают, что если тенденция сохранится и мировому сообществу не удастся достичь целей по ВИЧ, установленных Глобальной стратегией до 2030 года, то в период с 2025 по 2030 года заразиться может на 3,3 млн человек больше, чем по текущим прогнозам.

