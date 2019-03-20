Из Астаны в Нурсултан

После принятия президентской присяги в среду, Касым-Жомарт Токаев предложил целый ряд мер, которые позволят «увековечить имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева». Главное из них – о переименовании столицы страны Астаны в Нурсултан. Спустя четыре часа парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию. Vласть описывает долгий путь от Астаны к Нурсултану и визуализирует будущие столичные виды.
Нурсултан или Назарбаев
Предложение переименовать столицу в последние годы звучало регулярно – их озвучивали депутаты – мажилиса (Куаныш Султанов был первым) и сената (Дархан Калетаев), общественные и политические деятели.
При этом звучали самые разные варианты наименования Астаны – по имени или фамилии президента, соединением части имени и слова город на казахском – Нуркала. Соцсети изобиловали другими идеями – столицу предлагали переименовать в Нурсултанджелес или Нур Йорк.
Против переименования всегда выступал президент. Назарбаев отмечал, что ему конечно приятно, что его роль хотят отметить, но ему не нравится идея, чтобы город или улицы городов носили его имя. Позиция стала явно смягчаться в последние пару лет – столичный аэропорт получил имя президента, улица Фурманова в Алматы была названа в честь Назарбаева, потом – улицы в других городах. Еще раньше в стране появились «Назарбаев Университет» и «Назарбаев интеллектуальные школы».
В среду после присяги Касым-Жомарта Токаева Нурсултан Назарбаев не выступал и возражений против переименования уже не высказал. Астана становится Нурсултаном.
21 год Астаны
Астана переводится с казахского «столица» и получила свое название почти 21 год назад. В 1994 году тогдашний Верховный совет поддержал предложение о переносе столицы из Алматы в Акмолу, спустя три года перенос начался, в мае 1998 года Акмола стала столицей и получила новое название.
В честь Астаны за эти годы сложили десятки песен и стихов.
Название города используется в названиях театра оперы, балетного проекта, в названии национальной авиакомпании, многочисленных спортивных клубов, включая футбольный, играющий в еврокубках.
Название столицы используется также в многочисленных форумах, например, крупном экономическом, он носит название «Астанинский экономический форум», по имени столицы также называли переговоры по урегулированию ситуации в Сирии – «Астанинский процесс».
Нурсултана Назарбаева неоднократно называли «главным архитектором Астаны», он лично утверждал проекты застройки столицы и регулярно проводил встречи с руководством столицы для обсуждения планов.
В прошлом году 20-летие Астаны стало главным событием летнего сезона.
Новые виды Нурсултана
Процесс смены многочисленных табличек и указателей в столице вряд ли пройдет так же быстро, как само переименование, но явно не будет затягиваться. Примером может служить переименование улицы Фурманова в Алматы, где все указатели были заменены за две недели после принятия решения.
Представить, как будут выглядеть въезды в столицу, например, можно уже сейчас.
Так может измениться один из туристических объектов столицы Казахстана.
А так может выглядеть здание театра оперы и балета в столице после переименования.
Наконец вот так могло бы выглядеть празднование 20-летия столицы, если бы переименование произошло на год раньше.
Специальной смены документов жителям Нурсултана делать будет не нужно – смена будет происходить после истечения срока действия предыдущих документов – удостоверений личности, водительских удостоверения и т.д.