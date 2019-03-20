Из Астаны в Нурсултан

Нурсултан или Назарбаев

Предложение переименовать столицу в последние годы звучало регулярно – их озвучивали депутаты – мажилиса (Куаныш Султанов был первым) и сената (Дархан Калетаев), общественные и политические деятели.

При этом звучали самые разные варианты наименования Астаны – по имени или фамилии президента, соединением части имени и слова город на казахском – Нуркала. Соцсети изобиловали другими идеями – столицу предлагали переименовать в Нурсултанджелес или Нур Йорк.

Против переименования всегда выступал президент. Назарбаев отмечал, что ему конечно приятно, что его роль хотят отметить, но ему не нравится идея, чтобы город или улицы городов носили его имя. Позиция стала явно смягчаться в последние пару лет – столичный аэропорт получил имя президента, улица Фурманова в Алматы была названа в честь Назарбаева, потом – улицы в других городах. Еще раньше в стране появились «Назарбаев Университет» и «Назарбаев интеллектуальные школы».

В среду после присяги Касым-Жомарта Токаева Нурсултан Назарбаев не выступал и возражений против переименования уже не высказал. Астана становится Нурсултаном.