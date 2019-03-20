Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента в среду предложил переименовать Астану в Нурсултан.

Так он хочет увековечить имя первого президента.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан. Хочу напомнить, что такое предложение уже высказываюсь парламентариями, депутатами парламента в декларации принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости РК», - сказал Токаев.

Также Токаев предложил воздвигнуть монумент в честь первого президента в столице.

«Предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента РК в столице нашего государства. Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева. Думаю, все согласятся, что Елбасы достоин награждения высшими званиями нашего государства», - сказал он.

Кроме этого, глава государства предлагает предоставить Елбасы статус почетного сенатора, все портреты и фото с изображением первого президента оставить в качестве непременного атрибута кабинетов, зданий, учебных заведений, а вся жизнедеятельность Елбасы, по его словам, будет обеспечиваться в соответствии с законом о первом президенте, Лидере нации и другими законодательными актами РК.

«За Елбасы сохраняется вся служебная инфраструктура. Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы – отцом народа. Нурсултан Абишевич Назарбаев является председателем Совбеза, а также председателем партии «Нур Отан», председателем АНК, членом КС (Конституционного совета - V), авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера», - сказал Токаев.

Также он заявил о присвоении Назарбаеву звания «Халык Каһарманы».

«Мое первое в качестве президента решение: в соответствии с Конституционным законом о первом президенте РК – Елбасы и законом о государственных наградах удостоить первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия «Алтын жулдыз», предоставить звание «Халык Каһарманы» за его исторический вклад в строительство независимого Казахстана, за выдающийся труд в экономическом и социальном, гуманитарном развитии, сплочении казахстанского общества», - сказал глава государства.