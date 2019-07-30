Ремонтные работы в Арыси будут закончены в срок – Скляр

Ремонтные работы в Арыси будут закончены в срок, то есть до 1 августа, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр.

«Все ремонтные работы будут закончены, там Каирбек Айтбаевич (Ускенбаев, заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития – V) постоянно находится и держит на контроле», - сказал Скляр журналистам во вторник.

По его словам, переносов сроков по ремонту не будет.

В соответствии с планами правительства, все объекты города планируется восстановить до 1 августа.

По информации пресс-службы премьер-министра, к 29 июля строители сдали 2707 домов в Арыси. Еще в 2344 домах завершились основные восстановительные работы: здесь отремонтировали кровлю и установили окна, на некоторых объектах осталось провести косметический ремонт. По данным МИИР, 5051 семья уже вернулась в свои дома.

24 июня на одном из военных складов, расположенных близ города Арысь начался пожар, а затем последовали взрывы боеприпасов. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, а город с населением 45 тыс. человек был полностью эвакуирован. В результате взрывов 3 человека погибли, более 160-ти пострадали.