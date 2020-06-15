Эпидемия на взлете

Потери от коронавируса

На прошлой неделе Минздрав сообщил о смерти от коронавируса 21 пациента – это рекордный недельный показатель. За неделю до этого было 15 смертей, а в течение второй половины апреля и в мае ведомство сообщало об одной-двух смертях в неделю.

Больше всего пациентов умерло на прошлой неделе в столице и Павлодарской области – по 6 человек, в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях скончались по 2 пациента, в Мангистауской, Карагандинской областях и Шымкенте – по одному.

Павлодарская область, которая сейчас на втором месте по количеству умерших от коронавируса пациентов, показывает и самый высокий уровень смертности от него. В региональном управлении здравоохранения накануне заявили, что это объясняется сопутствующими заболеваниями зараженных.

Минздрав с 4 июня ничего не сообщает о том, сколько пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерло от других болезней. К 4 июня таких пациентов было 37.

Алматы, где больше всего случаев коронавируса, уже больше двух недель не сообщает о летальных случаях от него. При этом то, что умершие пациенты в городе есть, известно – в субботу власти подтвердили, что умерла зараженная COVID-19 сотрудница администрации Зеленого базара. Заключение о причинах ее смерти, судя по всему, до сих пор не готово.

Полной картины о смертности от коронавируса, таким образом, сейчас нет.