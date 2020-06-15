Эпидемия на взлете

На прошлой неделе сразу в нескольких регионах ситуация с заражением коронавирусом стала быстро ухудшаться: росло число пациентов с симтомами и без них и регионы, один за другим, стали заявлять о введении карантинных ограничений. Коронавирус подтвердили у главы Минздрава и мажилисмена, премьер-министр ушел на самоизоляцию. Казахстанцев снова и снова призывали помнить о новой реальности, но улицы городов говорили о том, что маски и социальная дистанция в обиход не вошли. Vласть обобщает данные о развитии ситуации с коронавирусом на минувшей неделе.
Новый всплеск
В начале июня Минздрав разделил зараженных пациентов на тех, у кого проявляются симптомы заражения и бессимптомных. Причем последние перестали попадать в официальную статистику. В первые дни это дало немедленный эффект – Казахстан регистрировал меньше двух сотен заболевших пациентов с симптомами, прирост с 3 июня Минздрав показывает только по ним и он демонстрировал явный спад эпидемии. Прошлая неделя это изменила.
За неделю с 8 по 14 июня в Казахстане было выявлено 1 735 пациентов с симптомами коронавируса, прирост за неделю составил 13%.
Худшими днями стали четверг и пятница, когда были показаны рекордные прибавки симптомных и бессимптомных пациентов и рекордный общий дневной прирост с начала эпидемии – 989 случаев.
Средний суточный прирост на прошлой неделе с учетом всех пациентов составил 4,8% - это по-прежнему высокий показатель, указывающий, что эпидемия не завершена.
Антирекорды недели
Самый большой прирост новых случаев коронавируса за прошлую неделю показала Карагандинская область – здесь выявили 895 заболевших (здесь и далее подразумеваются пациенты с симптомами и без них), за неделю число зараженных в регионе выросло на 64%.
В Алматы было выявлено 828 заболевших (+27%), в столице – 589 (+21%), в Шымкенте – 462 (+38%), в Атырауской области (+34%), в Алматинской области – 289 (+54%), в Актюбинской области – 247 (+59%), в Западно-Казахстанской области – 225 (+22%).
Положительный рекорд – у Кызылординской области, которая когда-то была на третьем месте по числу заболевших в стране. На прошлой неделе число новых случаев в регионе выросло на 19% - это самый низкий показатель в стране.
Важным показателем является также средний суточный прирост новых случаев коронавируса, который регионы показали за неделю. Именно на этот показатель ориентируются санврачи, решая, усиливать или ослаблять здесь карантин.
На прошлой неделе четыре региона достигли порога в 7%, при котором карантин нужно ужесточать – Северо-Казахстанская область (средний дневной прирост здесь – 11,1%), Карагандинская область (8,6%), Восточно-Казахстанская область (7,7%) и Актюбинская область (7%).
Еще два региона вплотную подошли к этому показателю - Алматинская область (6,7%) и Шымкент (5,8%).
В Алматы средний суточный прирост составляет 3,9%, но в четверг город впервые показал за один день 7%-ный прирост. В столице прирост ниже – 3,3%. Лучше - только в Кызылординской области – 2,6%.
Потери от коронавируса
На прошлой неделе Минздрав сообщил о смерти от коронавируса 21 пациента – это рекордный недельный показатель. За неделю до этого было 15 смертей, а в течение второй половины апреля и в мае ведомство сообщало об одной-двух смертях в неделю.
Больше всего пациентов умерло на прошлой неделе в столице и Павлодарской области – по 6 человек, в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях скончались по 2 пациента, в Мангистауской, Карагандинской областях и Шымкенте – по одному.
Павлодарская область, которая сейчас на втором месте по количеству умерших от коронавируса пациентов, показывает и самый высокий уровень смертности от него. В региональном управлении здравоохранения накануне заявили, что это объясняется сопутствующими заболеваниями зараженных.
Минздрав с 4 июня ничего не сообщает о том, сколько пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерло от других болезней. К 4 июня таких пациентов было 37.
Алматы, где больше всего случаев коронавируса, уже больше двух недель не сообщает о летальных случаях от него. При этом то, что умершие пациенты в городе есть, известно – в субботу власти подтвердили, что умерла зараженная COVID-19 сотрудница администрации Зеленого базара. Заключение о причинах ее смерти, судя по всему, до сих пор не готово.
Полной картины о смертности от коронавируса, таким образом, сейчас нет.
Карантин, но не совсем
На фоне ухудшения ситуации с заражениями, на прошлой неделе несколько регионов заявили об ужесточении карантина. Блокпосты вернули вокруг некоторых населенных пунктов в Карагандинской области и вокруг Кокшетау. В Актюбинской области ограничили передвижение транспорта и людей, в Северо-Казахстанской и Алматинской областях – время работы различных объектов.
Восточно-Казахстанская область ввела ограничения по времени работы учреждений только в Семее – здесь наблюдается рост числа заболевших.
Власти Алматы и столицы опровергали введение новых ограничений в городах, но продолжали грозить ими, если горожане не станут соблюдать новые требования – носить маски, дистанцироваться, отказываться от семейных мероприятий. Все эти требования продолжали не работать повсеместно – это легко увидеть, выйдя на улицу в любом казахстанском городе.
Тем не менее ни один регион не решился на возвращение к жесткому карантину, который страна пережила весной. Очевидно, экономические последствия вызывают у властей большие опасения, чем любые другие.
Министры, депутаты, спортсмены
Перед выходными о заражении коронавирусом сообщил депутат Бекболат Тлеухан, в воскресенье о своей госпитализации написал министр здравоохранения Елжан Биртанов. В пятницу вместе с премьером он посещал Жамбылскую область. В итоге на самоизоляции пока находится глава правительства Аскар Мамин, министра образования и науки Асхат Аймагамбетов и аким Жамбылской области Бердыбек Сапарбаев – все они были в одной делегации, у всех первый тест на коронавирус был отрицательным.
О заражениях на прошлой неделе сообщали спортсмены и журналисты. Алматинцы написали множество постов в соцсетях о том, с чем столкнулись при госпитализации: у них не брали тест на коронавирус, несмотря на показания, скорая помощь отказывалась ехать к пациентам, предлагая посетить поликлинику, ожидание госпитализации занимало несколько часов, причем даже у пациентов с очевидными симптомами коронавируса, находящихся в тяжелом состоянии.
Руководители управления здравоохранения и Минздрава все эти сообщения игнорировали, продолжая призывать сразу обращаться к врачам при появлении первых симптомов коронавируса.
Прошлая неделя стала одной из худших для Казахстана по многим показателям: рост числа заболевших на треть, преодоление 7%-ного порога прироста заболевших в четырех регионах, рекорды смертности и проблемы с госпитализацией пациентов. Минздрав новых прогнозов о ситуации с коронавирусом в стране давно не делает.