Регионы продлевают и усиливают карантин

Так, в Восточном Казахстане карантин продлен до 1 июля, сообщил оперштаб. При этом в Семее ограничено время работы некоторых учреждений и объектов.

Так, ЦОНы в городе будут работать с 10 до 20 часов, непродовольственные магазины - с 10 до 17 часов, продовольственные - с 8 до 20 часов, рынки - с 10 до 17 часов. В городе, как и по всей стране, сохраняется запрет на массовые мероприятия.

В Восточно-Казахстанской области продолжает быстро расти число пациентов с симптомами коронавируса и бессимптомных носителей инфекции, Семей остается основным очагом COVID-19 в регионе.

В Западно-Казахстанской области работа общественного транспорта ограничена: он будет ездить с 6 утра до 21 часа. В регионе вновь приостановлена деятельность религиозных объектов, не заработают детские летние лагеря, в Уральске закрыт городской парк. Рынки в регионе будут работать с 10 до 16 часов, ЦОНы, непродовольственные магазины и салоны красоты - с 10 до 18 часов.

Акимат Алматинской области также сообщил об усилении карантинного режима, при этом не сообщив, какие конкретно ограничительные меры будут приняты. Одновременно сообщается о снятии мобильных постов и открытии для доступа туристов побережья водохранилища Капшагай, расположенного в 70 км от Алматы.

В Северо-Казахстанской области ограничена работа развлекательных учреждений, детских летних лагерей, фитнес-центров. Общественный транспорт в регионе будет работать с 6:30 до 21:30. Повсеместно в регионе действует масочный режим.

В Северном Казахстане дважды за неделю прирост пациентов с симптомами коронавируса превышал 10%. При этом в регионе число бессимптомных пациентов, которых выявили после 3 июня, когда Минздрав поручил разделять пациентов, превышает число пациентов с симптомами, которых зарегистрировали с марта: 107 бессимптомных пациентов и 84 пациента с симптомами COVID.