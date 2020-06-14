Глава Минздрава Елжан Биртанов заразился коронавирусом

«Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь», - написал Биртанов в Facebook.

Он отметил, что соблюдал «все строгие санитарные меры», но несмотря на это, «риски есть всегда».

«Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19», - подчеркнул Биртанов.

Он еще раз призвал казахстанцев «соблюдать «личный карантин» и придерживаться рекомендаций по профилактике КВИ.

Накануне Биртанов обратился к казахстанцам. Он не исключил, что в стране еще будут волны коронавируса, и об этом говорят прогнозы ученых. В этой связи он призвал граждан придерживаться рекомендаций Минздрава и ВОЗ и соблюдать «личный карантин».