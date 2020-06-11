В Карагандинской области с 13 июня ужесточают карантинные меры

Как отмечается в сообщении акимата, Карагандинская область превысила прирост заболеваемости COVID-19 в 7%. Только за последнюю неделю выявлено 303 бессимптомных носителя вируса, а за минувшие сутки зарегистрировано 52 заболевших. Больше всего заразившихся в Караганде, Темиртау, Жезказгане, Сарани, Каркаралинске, в Шетском, Бухар-Жырауском и Абайском районах. Наибольшее число заболевших выявляется после массовых семейных мероприятий.

«Люди продолжают нарушать правила самоизоляции, социального дистанцирования и другие санитарные рекомендации. Согласно требованиям главного государственного санитарного врача РК, если прирост заболеваемости в регионе превысит 7%, то возобновляются карантинные меры. В нашей же области эта цифра составляет 7,3%. Поэтому с 13 июня будут приняты определенные ограничения», - сообщил аким Карагандинской области Женис Касыбек.

Ужесточение карантинных мер, по словам главы региона, предусматривает в том числе и ограничение по времени работы общественных и торговых объектов. А с 13 июня вернут блокпосты по периметру Жезказгана, Каркаралинского района, поселка Жарык Шетского района. Около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций переводятся на удаленный режим работы.

«Дорогие карагандинцы! Я благодарен всем, кто в этот сложный период проявляет сознательность и принимает меры, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких. Прошу всех набраться терпения. Только от нас с вами зависит, как скоро мы вернёмся к привычному образу жизни», - обратился Касымбек к жителям региона.