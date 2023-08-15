Как жертвы Январских событий борются за возмещение ущерба со стороны государства

«Будто бы сам выпросил это извинение»

6 января 2022 года 38-летний Ренат Жұбақов был на центральной площади Усть-Каменогорска. Через три дня сотрудники правоохранительных органов силой забрали его из дома. До 11 января мужчину держали в следственном изоляторе, где, как он утверждает, его избивали и пытали. В декабре того же года выяснилось, что его участие в «массовых беспорядках» не доказано, после чего дело закрыли.

Заявления о пытках отказались рассматривать в связи с отсутствием доказательств. «Это неправильно. Государство никогда не признает свою вину, но я хочу побороться до конца», – говорит Ренат Жұбақов.

В решении спецпрокуратуры было указано, что в течение полугода мужчина может потребовать возмещения ущерба. После сбора документов и результатов экспертиз Жұбақов решил запросить у государства 30 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

«До конца апреля я оставался на связи с другими кантаровцами из моего города. Было очевидно, что многие из них получат очень мало по сравнению с тем, сколько они просили − около 300-500 тыс. тенге», – говорит Жұбақов.