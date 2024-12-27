«У нас смог становится все чернее и чернее»

Выбросы ТЭЦ еще вырастут

По данным областного департамента экологии, в городе 16 крупных предприятий. За прошлый год их выбросы составили 46,1 тыс. тонн, а за девять месяцев этого года – 26,6 тыс. тонн. при лимите выбросов в 46,2 тыс.тонн на этот год. По данным департамента, все промышленные выбросы в Усть-Каменогорске составляют 55 тыс. тонн в год, из них 10% приходится на автономные котельные.

Частные дома, сжигающие около 240 тысяч тонн угля за каждый отопительный сезон, производят 14 тыс. тонн вредных выбросов.

В отделе ЖКХ, транспорта и автодорог по запросу «Власти» не дали данных о том, сколько тонн в этом году составили выбросы автомобилей, однако по официальным данным за 2020 год они составили около 90 тысяч тонн.

Четыре года назад «Власть» ездила в Усть-Каменогорск для того, чтобы разобраться, почему город из года в год задыхается от смога. Официальные данные по количеству тонн загрязняющих веществ от предприятий были практически такими же, как и в этом году, несмотря на то, что еще тогда власти региона разработали дорожную карту для снижения выбросов.

Эколог Роман Честных констатирует, что дорожные карты по улучшению экологической ситуации действительно раз за разом принимаются на разных уровнях, но при этом ничего не меняется.

«Потому что туда вписывают то, на что решили потратить деньги еще до составления дорожной карты – те мероприятия, которые эти предприятия и так планировали, – поясняет он. – Ремонт чего-то, что и так работает – это не об улучшении, это просто чтобы не стало хуже».

В департаменте экологии не сообщили, сколько тонн в этом году составили выбросы Усть-Каменогорской ТЭЦ. Объем выбросов, разрешенный предприятию на этот год – 14,23 тыс. тонн, а на 2025 год еще больше – 16,04 тыс. тонн. К 2028 году на теплоэлектростанции планируется установить новый котел.

«После строительства нового котла нормативы допустимых выбросов будут составлять приблизительно 24,38 тыс. тонн в год», – сообщили в ведомстве.

Экологи констатируют, что при этом Усть-Каменогорская ТЭЦ и так потребляет все больше и больше угля. По данным Честных, за 15 лет потребление выросло в полтора раза.

«У нас смог становится все чернее и чернее из-за возрастающего количества сжигаемого угля. Часто умалчивается, что ТЭЦ – это не только теплоснабжение, но и производство электроэнергии, что более рентабельно, чем генерация тепла», – говорит он.