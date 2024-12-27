«У нас смог становится все чернее и чернее»

Ольга Логинова, Власть, фото с сайта акимата Восточно-Казахстанской области
В конце ноября Усть-Каменогорск накрыло плотным смогом. В воздухе зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ. Школьников впервые из-за плохого качества воздуха перевели на дистанционное обучение на несколько дней, а жителям рекомендовали сократить время на улице и использовать защитные маски.
Усть-Каменогорск каждый год сталкивается с безветрием и сильным загрязнением воздуха, но в этом году, по словам экологов, его уровень был рекордным.
«Власть» рассказывает, как город год от года сталкивается со схожими проблемами и как не работают планы по улучшению ситуации.
84 дня в год
Видео густого смога, накрывшего город, стали распространяться в пабликах Усть-Каменогорска 25 ноября.
«Я не могу говорить людям о том, что превышения ПДК нет, когда я сам начинаю кашлять при выходе на улицу», – сказал аким области Ермек Кошербаев 26 ноября – на шестой день безветренной погоды, когда ученики нескольких сел рядом с Усть-Каменогорском перешли на дистанционное обучение.
В департаменте образования подтвердили, что причиной перевода уроков в онлайн-режим стали неблагоприятные метеорологические условия – НМУ – второй степени.
С 18 по 20 ноября, а также с 23 ноября по 1 декабря в департаменте экологии области проводили замеры воздуха в Усть-Каменогорске. Экологи обнаружили превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам, саже, сероводороду и хлору. «Казгидромет» также установил превышения среднесуточных ПДК по оксиду углерода, взвешенным частицам PM2.5, диоксиду серы и диоксиду азота.
Эколог Даулет Асанов в разговоре с «Властью» сказал, что в этом году загрязнение воздуха частицами PM2.5 было рекордным. По его словам, частный мониторинг в какой-то момент зафиксировал максимальную концентрацию – 400 мкг на кубометр.
В Минэкологии тогда заявили, что не получали обращений об объявлении города зоной экологического бедствия, а в графике министра экологии не было запланировано поездок в Усть-Каменогорск в начале декабря.
Аким области в декабре также заявил, что объявлять город зоной экологического бедствия не планируют. Между тем неблагоприятные метеорологические условия, когда из-за безветрия в воздухе скапливаются вредные вещества, в этом году наблюдались в Усть-Каменогорске 84 дня. Обычно в году их бывает около 100.
Выбросы ТЭЦ еще вырастут
По данным областного департамента экологии, в городе 16 крупных предприятий. За прошлый год их выбросы составили 46,1 тыс. тонн, а за девять месяцев этого года – 26,6 тыс. тонн. при лимите выбросов в 46,2 тыс.тонн на этот год. По данным департамента, все промышленные выбросы в Усть-Каменогорске составляют 55 тыс. тонн в год, из них 10% приходится на автономные котельные.
Частные дома, сжигающие около 240 тысяч тонн угля за каждый отопительный сезон, производят 14 тыс. тонн вредных выбросов.
В отделе ЖКХ, транспорта и автодорог по запросу «Власти» не дали данных о том, сколько тонн в этом году составили выбросы автомобилей, однако по официальным данным за 2020 год они составили около 90 тысяч тонн.
Четыре года назад «Власть» ездила в Усть-Каменогорск для того, чтобы разобраться, почему город из года в год задыхается от смога. Официальные данные по количеству тонн загрязняющих веществ от предприятий были практически такими же, как и в этом году, несмотря на то, что еще тогда власти региона разработали дорожную карту для снижения выбросов.
Эколог Роман Честных констатирует, что дорожные карты по улучшению экологической ситуации действительно раз за разом принимаются на разных уровнях, но при этом ничего не меняется.
«Потому что туда вписывают то, на что решили потратить деньги еще до составления дорожной карты – те мероприятия, которые эти предприятия и так планировали, – поясняет он. – Ремонт чего-то, что и так работает – это не об улучшении, это просто чтобы не стало хуже».
В департаменте экологии не сообщили, сколько тонн в этом году составили выбросы Усть-Каменогорской ТЭЦ. Объем выбросов, разрешенный предприятию на этот год – 14,23 тыс. тонн, а на 2025 год еще больше – 16,04 тыс. тонн. К 2028 году на теплоэлектростанции планируется установить новый котел.
«После строительства нового котла нормативы допустимых выбросов будут составлять приблизительно 24,38 тыс. тонн в год», – сообщили в ведомстве.
Экологи констатируют, что при этом Усть-Каменогорская ТЭЦ и так потребляет все больше и больше угля. По данным Честных, за 15 лет потребление выросло в полтора раза.
«У нас смог становится все чернее и чернее из-за возрастающего количества сжигаемого угля. Часто умалчивается, что ТЭЦ – это не только теплоснабжение, но и производство электроэнергии, что более рентабельно, чем генерация тепла», – говорит он.
Как объясняет эколог Даулет Асанов, на севере и востоке Казахстана производить электричество дешево, потому что рядом находятся угольные разрезы, и из-за низкой себестоимости по сравнению с другими производителями, электроэнергия пользуется очень большим спросом.
По его словам, Усть-Каменогорской ТЭЦ выдают разрешение на увеличение потребления угля под предлогом того, что в городе дефицит тепла.
Асанов изучил потребление угля предприятием с 2008 года, и отмечает, что объемы сжигаемого угля за январь все эти годы находилось примерно в одних же пределах – 150-190 тысяч тонн. При этом потребление угля летом выросло почти в три раза: с 36 тыс. тонн в июле 2008 года до 94 тыс. тонн в июле прошлого года.
«Цифры показывают, что нет никакого дефицита [тепла]: ТЭЦ сколько зимой сжигала, столько и сжигает, зато летом работает на полную катушку», – говорит эколог, добавляя, что, по его мнению, таким образом госорганы покрывают интересы бизнеса.
К 2028 году в Усть-Каменогорске также планируют построить новую угольную ТЭЦ.
В департаменте экологии сообщили, что предварительно нормативы допустимых выбросов будут составлять 24,38 тыс.тонн в год – столько же, сколько и на действующей после строительства нового котла, но этот вопрос еще будет рассматриваться при получении предприятием экологического разрешения.
Один из аргументов в пользу увеличения сжигания угля на ТЭЦ и строительства новой станции – подключение частного сектора к центральному отоплению.
Роман Честных считает, что для частного сектора было бы логичнее устанавливать маленькие локальные районные котельные, которые могут содержать систему очистки от золы – это также поможет исключить сжигание мусора в печах для отопления частных домов.
Честных также отмечает, что, вероятно, и на новой станции значительная часть угля будет сжигаться для производства электроэнергии.
«И правильным решением с точки зрения экологии было бы провести аудит и понять, насколько действительно нам требуется такое количество сжигаемого угля именно для обеспечения города теплом, и какая часть из этого угля, который создает всю эту черную шапку смога, используется для производства электричества?, – говорит эколог. – И поставить вопрос: электричество стране нужно? Нужно. Но правильно ли будет проблемы страны с электроснабжением решать за счет здоровья жителей крупных городов?».
В начале декабря аким Восточно-Казахстанской области заявил, что, что новая ТЭЦ не ухудшит экологию, так как будут соблюдены все нормы. Он сообщил, что ее будут строить в Уланском районе – в пригороде Усть-Каменогорска, роза ветров будет учитываться, и будут использованы технологии, которые позволяют улавливать выброс вредных веществ. В будущем ТЭЦ смогут перевести на газ, но вопрос с его проведением в область пока только предстоит решить.
По словам Асанова, газификация была бы эффективна при условии, что старые угольные станции закроются и не будут работать параллельно.
«Я просто боюсь, что если они заведут вторую ТЭЦ и новый котел поставят, то все эти огромные затраты нужно будет компенсировать, и мы тогда с угля уже и не слезем, – беспокоится он. – Я считаю, что угольное производство просто таким образом себе обеспечивает долгосрочное внутреннее потребление. Эти же деньги, действительно, можно было бы на газификацию направить».
Другие предприятия
В 2020 году департамент экологии области подписал меморандумы с крупными предприятиями города – ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО «Ульбинский металлургический завод и ТОО «Согринская ТЭЦ». В безветренные дни
предприятия должны снижать мощности производства на 10-20%.
В такие дни департамент также проводит замеры выбросов в атмосферный воздух на стационарных источниках металлургического комплекса ТОО «Казцинк». Эти замеры, по данным департамента, не зафиксировали превышений предельно допустимых выбросов в ноябре.
На других предприятиях не проводят замеров на источниках выбросов, но совместные замеры проводятся на их санитарно-защитных зонах.
Минэкологии также сообщило «Власти», что в этом году на основных источниках выбросов и сбросов ТОО «Казцинк» установлены датчики автоматической системы мониторинга. Их данные в режиме реального времени с мая этого года передаются в министерство.
Системы мониторинга на основных источниках выбросов с онлайн-передачей данных в госорганы также планируется установить на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате, Усть-Каменогорской ТЭЦ и Согринской ТЭЦ, и других предприятиях.
Минэкологии добавило, что с 2023 года «Казцинк» планирует внедрять наилучшие доступные технологии, и это позволит снизить объемы выбросов диоксида серы более чем на 1600 тонн к 2027 году.
Само ТОО «Казцинк» в ответ на запрос «Власти» также сообщило, что с момента открытия в 1997 году предприятию удалось уменьшить выбросы диоксида серы на 76%, пыли - на 80%. «На природоохранные мероприятия за это время было направлено в общей сложности более 135 миллиардов тенге», – добавили в компании.
В «Казцинк» также уточнили, что планируют оснастить дополнительной ступенью абсорбции диоксида серы все три сернокислотные установки, очищающие отходящие газы. Сейчас проект проходит госэкспертизу, строительство запланировано на 2025 год.
Роман Честных говорит, что у ТОО «Казцинк», как у одного из наиболее крупных источников загрязнения, есть динамика снижения выбросов, но и этому предприятию требуются меры, которые позволили бы снижать выбросы и дальше.
«Но если у “Казцинка” такая двойственная ситуация, то – у всех остальных снижения нет», – отмечает эколог.
В этом году департамент экологии провел несколько внеплановых проверок превышения разрешенного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: три – в отношении «Казцинка» и одну – в отношении «Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината». По их результатам были назначены штрафы, их общая сумма составила 45,7 млн тенге. В департаменте не уточнили, какому из предприятий были назначены штрафы, и были ли они уплачены.
Старый автопарк и недоступная газификация
По Усть-Каменогорску ездит 440 автобусов, 62 микроавтобуса и 16 трамваев, в городе нет троллейбусов. Средний возраст общественного транспорта – 12 лет. С газовыми двигателями в городе есть всего пять микроавтобусов.
Автобусы с 2012 года соответствуют стандарту Евро-5. В этом году закупили 51 новый дизельный автобус этого же стандарта.
Обновление подвижного состава общественного транспорта – один из пунктов дорожной карты по улучшению экологической ситуации в Усть-Каменогорске.
Кроме этого, согласно документу, в городе усилят контроль за состоянием автотранспорта и нормативами выхлопных газов, а также будут поливать большую площадь проезжей части дорог с интенсивным движением, особенно – в безветренные дни.
В городе около 29 тысяч частных домов с печным отоплением. По данным управления энергетики Восточно-Казахстанской области, единственный газифицированный район в регионе – Зайсанский. Его снабжает газом месторождение Сарыбулак, но его ресурсная база ограничена и покрывает только потребности самого Зайсана, подключить к нему другие районы области невозможно.
По данным ведомства, для Восточно-Казахстанской области необходим объем газа на уровне 2,03 млрд кубометров.
Как сообщает управление, сейчас ведутся переговоры с Россией для поставки российского газа в северные и северо-восточные регионы Казахстана, министерство энергетики работает над согласованием условий газификации и поставок газа с российской стороной.
Риски для здоровья: заболеваемость растет, реабилитации нет
По данным Национального центра общественного здравоохранения, Усть-Каменогорск – один из городов с повышенным риском влияния повышенных концентраций загрязняющих веществ в воздухе на болезни органов дыхания.
Крупные твердые частицы РМ10 могут проникать в легкие, вызывать раздражение, воспаление и повреждение слизистой оболочки дыхательных путей, а мелкие PM2.5 проникают через легочный барьер и попадают в кровеносную систему, поражая внутренние органы. Оксиды азота и серы – канцерогены.
Диоксид азота и диоксид серы могут стать факторами развития астмы, поражения бронхов, воспаления легких и дыхательной недостаточности. Смог с высоким содержанием озона раздражает слизистые оболочки и может их повредить. Озон – также один из главных факторов заболеваемости и смертности, связанных с астмой.
Центр предупреждает, что выбросы промышленных предприятий могут также содержать и другие химические загрязнители – тяжелые металлы, аммиак, углеводороды и другие вещества.
По данным санитарно-эпидемиологической службы, в выбросах в атмосферу от производственных объектов содержатся 116 различных ингредиентов первого и второго классов опасности. Наибольшее количество этих веществ обнаруживается в выбросах предприятий Восточно-Казахстанской области.
«Наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят предприятия теплоэнергетики, черной и цветной металлургии, угольной промышленности, а также нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отрасли», – подчеркнули в Национальном центре общественного здравоохранения.
Об увеличении заболеваемости онкологическими заболеваниями в регионе в своем депутатском запросе говорила сенатор Ольга Булавкина. По ее данным, чаще всего онкологию выявляют именно в промышленных городах и районах, включая Усть-Каменогорск и его окрестности.
В конце прошлого года на заседании парламентской комиссии в Усть-Каменогорске обещали провести комплексное исследование здоровья жителей города и региона и заболеваний, связанных с окружающей средой.
В управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области на вопрос о подобных исследованиях ответили, что они не входят в его компетенцию. В ведомстве тем не менее констатировали рост количества пациентов с заболеваниями органов дыхания в этом году по сравнению с прошлым.
В мае 2023 года в клинический протокол был внесен диагноз «Поражение верхних дыхательных путей, вызванное воздействием химических веществ» – его жители Усть-Каменогорска между собой называют химическим ожогом горла. В управлении здравоохранения сообщили, что по состоянию на декабрь этого года было зарегистрировано четыре обращения с таким диагнозом.
На вопрос о том, есть ли в регионе специальные программы для оздоровления населения из-за высоких концентраций загрязняющих веществ, ответили лишь, что пациентов с диагнозами астма или ХОБЛ направляют по бесплатной путевке в Санаторий «Бурабай» на реабилитацию.
Почему город не объявят зоной экологического бедствия?
Эколог Роман Честных говорит, что Усть-Каменогорск не подходит по критериям для включения в зону экологического бедствия. Кроме того, по его словам, с таким же успехом город можно будет просто закрыть, так как отнесение к зоне экологического бедствия приведет к ограничению вида деятельности всех предприятий, кроме тех, что связаны с жизнеобеспечением.
Кроме того, Усть-Каменогорск уже относится к зоне повышенного радиационного риска из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
«Требуется не вот это пораженческое отношение: объявите, что мы здесь плохо живем, требуется активная политическая воля, – уверен Честных. – Не просто дорожные карты, которые не исполняются, и за неисполнение которых не предусмотрена никакая ответственность. Проявите реальную волю: переоцените позицию с двумя и уже с будущей третьей ТЭЦ в нашем городе – это будут реальные шаги, которые действительно что-то улучшат».
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