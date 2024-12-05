Сенатор констатирует рост заболеваемости онкологией в Восточном Казахстане

За 10 месяцев этого года в Восточно-Казахстанский области зарегистрирован рост заболеваемости онкологией, что готовит о критической ситуации с экологией в регионе, заявила в четверг в ходе пленарного заседания сенатор Ольга Булавкина.

«В Восточно-Казахстанский области по итогам 10 месяцев текущего года зарегистрировано 229 новых случаев рака легкого, это на 12% больше, чем за 2023 год. Только за прошедший год зарегистрировано 472 новых случая рака кожи и 41 новый случай меланомы», - сказала Булавкина.

По ее словам, чаще всего онкологию выявляют именно в промышленных городах и районах – это Усть-Каменогорск, Риддер, Глубокое, Шемонаихинский район и район Алтай.

«На 23% увеличилось количество новых случаев рака головы и шеи. Это ли не показатель ухудшения экологической обстановки, оказывающей негативное влияние на здоровье восточно-казахстанцев?» - заявила Булавкина.

Депутат напомнила, что в апреле парламентарии уже говорили о критической ситуации с экологией в регионе. В частности, на долю крупнейших предприятий Усть-Каменогорска приходится около 47 тыс. тонн в год, или 29% от всех выбросов, 89 автономных котельных, пекарни и производственные цеха, маслобойни образуют в год около 10 тыс. тонн выбросов. За отопительный сезон частным сектором сжигается порядка 234 тыс. тонн угля. Величина валовых выбросов от автомобильного транспорта составляет 90 тыс. тонн в год, или 56% от общего объема выбросов от всех источников.

Сенатор отметила, что согласно Экологическому кодексу «загрязнитель» должен платить за экологический ущерб, в том числе за вред жизни и здоровью людей. Вот только проблема в том, что из-за отсутствия комплексной системы мониторинга «определить источники загрязнения и установить виновников стало невозможным».

«В регионе недостаточно передвижных лабораторий, оборудованных современными высокоточными средствами измерения, обеспечивающими фиксацию данных о состоянии воздуха в реальном времени. Нехватка систем контроля качества воздуха и систем видеонаблюдения в промышленных зонах города, где расположены несколько предприятий с общими территориями, не позволяет точно определить источники выбросов и обеспечить объективное доказательство факта загрязнения», - отметила Булавкина.

По ее словам, недоказанность вины позволяет предприятиям, нарушившим экологические нормы, «оспаривать результаты мониторинга и уклоняться от ответственности».

В этой связи она попросила создать правительственную комиссию по контролю за экологическим состоянием на территориях с высоким уровнем загрязнения – где общий объемом выбросов загрязняющих веществ составляет 2,5 млн тонн в год, выявить причины загрязнения и определить ущерб, в том числе здоровью населения.

«С целью стопроцентного охвата территории мониторингом качества воздуха и обеспечением населения достоверной информации усилить требования к владельцам промышленных и производственных объектов по обеспечению автоматическими станциями контроля качества атмосферного воздуха системой отбора и проб подготовки воздуха оборудованием для проведения производственного контроля экологического мониторинга», - также попросила сенатор.

Кроме того, она считает важным ужесточить ответственность юридических и физических лиц за воспрепятствование государственному экологическому контролю.

Как напомнила сенатор, в Усть-Каменогорске сегодня 400 тыс. человек проживают в неблагоприятных экологических условиях. А с 27 по 29 ноября в городе было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по трем вредным и опасным веществам: по сернистому ангидриду – в 2,5 раза, по оксиду углерода, угарному газу – в 2,2 раза, по сероводороду – в 4,4 раза. Более того, датчиками «Казгидромета» установлено превышение предельно допустимой разовой концентрации хлороводородов в 9 раз.