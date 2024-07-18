ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорск запустят в 2028 году - Саткалиев

ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, которые будет строить российская компания, будут сданы в эксплуатацию в 2028 году, сообщил в четверг в ходе брифинга министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Сроки достаточно жесткие, мы ожидаем завершение всех трех проектов в 2028 году. Это завершение и ввод в эксплуатацию», - заявил он.

По его информации, по ТЭЦ Кокшетау ТЭО проходит завершающие экспертизы.

«В этом году, в ближайшее время созданные совместные предприятия приступят к проектированию - к разработке ПСД. И параллельно начнутся работы по благоустройству, подготовке площадки под строительство. Мы говорим, что уже в этом году мы ожидаем начала строительных работ», - добавил глава Минэнерго.

По ТЭЦ Семея, по словам Саткалиева ТЭО «в достаточно глубокой проработке», завершение которого ожидается до конца года.

По ТЭЦ Усть-Каменогорска работы по разработке ТЭО начнутся только в начале 2025 года.

Ранее Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго». Сообщается, что «Самрук-Энерго» уже сформирована соответствующая дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в этом году – в Кокшетау.

Полная стоимость строительства пока не называлась.