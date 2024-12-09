Он уверен, что будут соблюдены все нормы и технологии
Новая угольная ТЭЦ в Усть-Каменогорске не ухудшит экологическую ситуацию, заявил аким области
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Астана, Власть

Новая ТЭЦ на угле, которую построит российская компания в Усть-Каменогорске, не ухудшит экологическую ситуацию, заявил в понедельник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

«Если будут соблюдены все те нормы, которые мы выставляем в качестве условий (то ТЭЦ не ухудшит ситуацию с экологией в регионе – В.), - считает Кошербаев.

Он сообщил, что ТЭЦ будут строить в Уланском районе, в пригороде Усть-Каменогорска, причем «учтена вся роза ветров» и будут использованы технологии, которые позволяют улавливать выброс вредных веществ. В будущем ТЭЦ смогут перевести на газ.

Ранее Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго». Полная стоимость строительства всех ТЭЦ пока не называлась.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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