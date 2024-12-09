Новая угольная ТЭЦ в Усть-Каменогорске не ухудшит экологическую ситуацию, заявил аким области

Он уверен, что будут соблюдены все нормы и технологии
Тамара Вааль, Астана, Власть
Новая ТЭЦ на угле, которую построит российская компания в Усть-Каменогорске, не ухудшит экологическую ситуацию, заявил в понедельник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.
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