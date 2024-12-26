«С самолетом происходило что-то странное»

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Накануне близ Актау разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. Крушение унесло жизни 38 человек, а его расследование ведут власти Казахстана, обещая привлечь также специалистов из Азербайджана и Бразилии, где был произведен самолет Embraer.
Все обстоятельства катастрофы до конца неизвестны, но наличие видео с борта перед крушением, а также состояние самолета позволяют экспертам говорить о трех основных версиях причин крушения: попадание в самолет ракеты, запущенной российским ПВО; столкновение с птицами либо неизвестная техническая неисправность.
Неожиданная траектория полета и крюк до Актау
Рейс Azerbaijan Airlines вылетел из Баку утром в среду и должен был быстро долететь до Грозного (прямой перелет длится обычно около 1 часа 20 минут). Примерно через полчаса после вылета и уже над территорией России самолет пропал с радаров, свидетельствуют данные Flightradar. Сигнал с него затем трижды появлялся и исчезал, что может свидетельствовать о подавлении GPS.
Самолет не смог совершить посадку в Грозном якобы из-за метеоусловий. Однако в то же время над городом подавляли атаку украинских беспилотников, свидетельствуют данные трех источников, в том числе секретаря Совбеза Чечни. Одновременно беспилотники сбивали над Ингушетией и Северной Осетией.
«Почему три раза они там не садятся (в Грозном – В.), не понимаю, не знаю. Думаю, что, возможно, система автоматической посадки или что-то из этой области, или подавление сигналов GPS, или невозможность корректной работы авиационного оборудования в свете подавления сигналов GPS – что-то из этого не дает самолету приземлиться в Грозном», - говорит в видео на своем канале пилот Алексей Герваш.
Выживший после авиакатастрофы в Актау Субхонкул Рахимов сказал, что пилоты пытались три раза посадить борт в Грозном, но «в третий раз что-то взорвалось». «Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела», — говорит он.
Видео из самолета, снятые выжившими пассажирами, свидетельствуют, что еще до крушения под Актау внутри салона были выброшены кислородные маски, а людей попросили надеть спасательные жилеты, некоторые пассажиры были в крови и нуждались в помощи, а обшивка самолета была частично повреждена.
О некорректной работе систем самолета говорит и траектория полета над Каспием и несколько кругов, сделанных при подлете к Актау.
ПВО, стая птиц или неисправность
Через несколько часов после крушения российские провоенные телеграм-каналы опубликовали видео разбившегося самолета, на которых четко видны отверстия на обшивке самолета – на хвосте и крыле. Такие отверстия характерны при обстреле и могут свидетельствовать, что самолет обстреляли зенитными ракетами.
Сразу после крушения медицинские службы Мангистауской области сообщали, что на борту самолета мог взорваться кислородный баллон. Есть вероятность, что за взрыв баллона было принято именно попадание ракеты.
Казахстанские власти не стали спекулировать этой версией. Вице-премьер Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, заявил о том, что какие-либо выводы, даже предварительные, делать рано.
При этом первоначальная версия крушения – столкновение со стаей птиц, озвученная российской Росавиацией, – выглядит маловероятной. Самолеты регулярно сталкиваются с птицами, это может приводить к экстренной посадке, но очень редко – к крушениям.
«Про столкновение с птицами: честно говоря, я в это не верю. Embraer делает прекрасные меганадежные самолеты, которые имеют уровень безопасности, по-моему, выше, чем Boeing, и выше, чем Airbus. Эти самолеты дублируют все системы жизнеобеспечения. Даже есть прямой доступ к управлению, если электроника выходит из строя. Самолетом можно управлять в ручном режиме. Поэтому предположить, что есть такое столкновение с птицами, что они выводят из строя все органы управления самолетом – мне в это тяжело поверить», — говорит пилот Алексей Герваш.
Именно высокая надежность Embraer заставляет сомневаться и в другой версии – о некоей технической неисправности на борту самолета. В пользу этой версии также высказывались неназванные источники российских информагентств.
«Мы на сегодняшний день достигли в авиации такого уровня, что если что-то происходит, то это, как правило, будет каким-то внешним вмешательством в работу авиации или какими-то очень крайне маловероятными факторами, которые сошлись воедино», — отмечает Герваш.
Казахстанские власти пока не озвучили даже предварительные сроки завершения расследования авиакатастрофы под Актау. Оно может занять как несколько недель, так и много месяцев.
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