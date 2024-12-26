«С самолетом происходило что-то странное»

Неожиданная траектория полета и крюк до Актау

Рейс Azerbaijan Airlines вылетел из Баку утром в среду и должен был быстро долететь до Грозного (прямой перелет длится обычно около 1 часа 20 минут). Примерно через полчаса после вылета и уже над территорией России самолет пропал с радаров, свидетельствуют данные Flightradar. Сигнал с него затем трижды появлялся и исчезал, что может свидетельствовать о подавлении GPS.

Самолет не смог совершить посадку в Грозном якобы из-за метеоусловий. Однако в то же время над городом подавляли атаку украинских беспилотников, свидетельствуют данные трех источников, в том числе секретаря Совбеза Чечни. Одновременно беспилотники сбивали над Ингушетией и Северной Осетией.

«Почему три раза они там не садятся (в Грозном – В.), не понимаю, не знаю. Думаю, что, возможно, система автоматической посадки или что-то из этой области, или подавление сигналов GPS, или невозможность корректной работы авиационного оборудования в свете подавления сигналов GPS – что-то из этого не дает самолету приземлиться в Грозном», - говорит в видео на своем канале пилот Алексей Герваш.