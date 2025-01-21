«Обществу грозят пальцем»

17 января стало известно о задержании, а затем и об аресте автора паблика сатирических новостей «Qaznews24» Темирлана Енсебека. В его сатирических постах следователи усмотрели «разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Суд санкционировал его арест на два месяца, выбрав самую жесткую из возможных меру пресечения.

Адвокат Жанара Балгабаева пока не может назвать конкретные публикации, из-за которых ее подзащитному вменяют 174 статью. Их не раскрывают из-за тайны следствия. Однако адвокат отмечает, что контент паблика – шуточный, а на странице Qaznews24 указано, что ее содержание – это сатира.

«У нас есть заключение специалистов-экспертов о том, что любые новости [Qaznews24] следует считать совпадением [с реальными]. По тому, в чем его обвиняют, мы совершенно не видим состава правонарушения. Считаю, что таким образом наши власти пытаются задушить инакомыслие», – говорит Балгабаева.

В полиции Алматы заявили, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями. «Причина заключается в другом – он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженных оскорблением представителей целого этноса», – заявили в полиции, добавив, что следствие сейчас занимается установлением авторов песни, опубликованной Енсебеком в инстаграм-паблике.

Как поясняла в социальных сетях независимый эксперт по правам человека Татьяна Чернобиль, предположительно, Енсебека обвиняют в том, что он использовал песню не своего авторства для сопровождения заведомо сатирической публикации. При этом сама песня «Йоу Орыстар», написанная давно, но начавшая снова распространяться с началом полномасштабного вторжения России в Украину, пока официально не входит список признанных экстремистскими и запрещенных к изданию и распространению на территории Республики Казахстан материалов. Эксперт подчеркивает, что пока она не вошла в этот список, ее использование не может быть положено в основу обвинения по экстремистской статье.

В следующие два дня после ареста Енсебека по 15 суток административного ареста получили журналисты Асем Жапишева и Руслан Бикетов, вышедшие на одиночные пикеты в поддержку соратника. И в их случае суд выбрал самое жесткое наказание, не став назначать штраф.