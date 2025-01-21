«Обществу грозят пальцем»

Темирлан Енсебек пополнил внушительный список тех, кто оказался за решеткой за свои критические высказывания или активизм в последние несколько лет. Несмотря на регулярные разговоры о политическом реформировании Казахстана, реальность остается иной - журналисты и активисты сталкиваются со всем большим давлением властей.
Эксперты ожидают, что репрессии продолжатся. Однако общество, на их взгляд, уже далеко от того, чтобы некритически воспринимать политический курс властей. Несмотря на видимую пассивность, в глазах граждан сложился негативный имидж действующего политического режима.
17 января стало известно о задержании, а затем и об аресте автора паблика сатирических новостей «Qaznews24» Темирлана Енсебека. В его сатирических постах следователи усмотрели «разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Суд санкционировал его арест на два месяца, выбрав самую жесткую из возможных меру пресечения.
Адвокат Жанара Балгабаева пока не может назвать конкретные публикации, из-за которых ее подзащитному вменяют 174 статью. Их не раскрывают из-за тайны следствия. Однако адвокат отмечает, что контент паблика – шуточный, а на странице Qaznews24 указано, что ее содержание – это сатира.
«У нас есть заключение специалистов-экспертов о том, что любые новости [Qaznews24] следует считать совпадением [с реальными]. По тому, в чем его обвиняют, мы совершенно не видим состава правонарушения. Считаю, что таким образом наши власти пытаются задушить инакомыслие», – говорит Балгабаева.
В полиции Алматы заявили, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями. «Причина заключается в другом – он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженных оскорблением представителей целого этноса», – заявили в полиции, добавив, что следствие сейчас занимается установлением авторов песни, опубликованной Енсебеком в инстаграм-паблике.
Как поясняла в социальных сетях независимый эксперт по правам человека Татьяна Чернобиль, предположительно, Енсебека обвиняют в том, что он использовал песню не своего авторства для сопровождения заведомо сатирической публикации. При этом сама песня «Йоу Орыстар», написанная давно, но начавшая снова распространяться с началом полномасштабного вторжения России в Украину, пока официально не входит список признанных экстремистскими и запрещенных к изданию и распространению на территории Республики Казахстан материалов. Эксперт подчеркивает, что пока она не вошла в этот список, ее использование не может быть положено в основу обвинения по экстремистской статье.
В следующие два дня после ареста Енсебека по 15 суток административного ареста получили журналисты Асем Жапишева и Руслан Бикетов, вышедшие на одиночные пикеты в поддержку соратника. И в их случае суд выбрал самое жесткое наказание, не став назначать штраф.
По мнению Елены Швецовой, исполнительного директора общественного фонда «Еркіндік қанаты», контроль за высказываниями в Казахстане с каждым годом заметно растет.
«Хотя президент постоянно говорит о концепции “слышащего государства”, создается впечатление, что это всего лишь слова. Вместо того, чтобы действительно слышать свой народ, власть оказывает давление на тех, кто высказывает хоть какую-то критику», — считает она.
Швецова считает, что 2024 год стал особенно сложным в части ограничения свободы слова. В качестве поворотных моментов она выделила изменение законодательства о СМИ, которое усложнило работу журналистов; преследование стендап-комиков; продолжающееся давление на СМИ, независимых журналистов и активистов.
Отвечая на вопрос о том, почему автору сатирического паблика пытаются вменить столь жесткую статью, она предположила, что власти очень тяжело относятся к разговорам о Январских событиях и поэтому пытаются подавить любое выражение недовольства ее действиями во время Қаңтара.
«Мы все знаем, что 174 статья Уголовного кодекса — политическая. На практике ее применяют именно к журналистам и активистам, к тем, кто осмеливается выражать неудобные мнения. По ощущениям, обществу грозят пальцем и делают предупреждение, чтобы все молчали», – говорит глава фонда.
Она напомнила, что правозащитники предлагали исключить 174 статью из Уголовного кодекса. Но этого не получилось.
Независимый эксперт по правам человека Татьяна Чернобиль не понимает, почему Енсебека арестовали только сейчас, если уголовное дело было возбуждено еще весной прошлого года. Она также затрудняется сказать, какая именно политическая подоплека может лежать в основе этого дела.
«Одно ясно, что тренд нехороший. Само отнесение этой статьи к экстремистским по закону “О противодействии экстремизму” всегда вызывало вопросы, особенно практика привлечения по ней политических активистов и журналистов», – поясняет Чернобиль.
Она опасается, что вменение этой статьи с серьезным наказанием популярному блогеру, а также судебный запрет на то, чтобы заниматься журналистикой и любой публичной деятельностью, может стать негативным примером для других людей, работающих с медиа.
Политолог Димаш Альжанов считает, что последние задержания активистов и журналистов нужно рассматривать в более широкой перспективе пяти лет правления Токаева, посреди которых вспыхнул Январский кризис 2022 года.
Недавние аресты продолжают траекторию, начавшуюся с дел против Марата Жыланбаева и Думана Мухаметкарима, которые занимались критикой президента. К ней же относятся все факты давления на журналистов и представителей экспертного сообщества, в частности самого Альжанова.
«Мы видим систематические шаги по усилению репрессий и созданию условных “красных линий” для общества, чтобы было меньше критики власти, персонализированной критики Токаева, циркуляции критической информации и попыток независимых СМИ вести расследования», – полагает Альжанов.
Информационный фон и активизация общества, которые казахстанцы наблюдали в предыдущие годы, воспринимаются действующими властями очень болезненно. Поэтому они решили отказаться от уступок, на которые пошли в 2022 году, когда прекратили уголовное преследование Енсебека.
Политолог Шалкар Нурсеит согласен с тем, что любые действия несогласных граждан власти воспринимают как угрозу своему существованию. Даже сатира кажется им триггером, способным подстегнуть массовые народные протесты.
Эксперт назвал это «синдромом пост-Қаңтара», который отмечен непрекращающимися репрессиями против активистов, независимых журналистов и граждан, несогласных с действующим политическим курсом.
«Мы знаем о нескольких десятках политзаключенных, о постоянном давлении на СМИ и гражданское общество. В регионах постоянно преследуются сторонники партий “Алға” и “Көше”, но сведения об этом не всегда попадают в информационное поле», – отмечает политолог.
Нурсеит полагает, что последние задержания говорят о высокой обеспокоенности властей перспективой усиления социальной напряженности из-за их экономических решений. Речь идет об уже анонсированном дерегулировании цен на топливо и грядущем повышении налогов, которые подстегнут рост цен на все товары и услуги.
Январские события, по словам эксперта, как раз начались из-за массового недовольства ценами и состоянием непреодолимой бедности. Сегодня все осложняется отсутствием у страны источников экономического роста, особенно в ситуации вероятного падения цен на нефть после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
«За годы президентства Токаева так и не были реализованы обещанные структурные реформы в экономике. У нас не растут доходы населения, а только повышается инфляция, размеры штрафов и других видов экономического наказания. Кроме того, провозглашенный возврат экономических активов ведется непрозрачно и не понятно, приносит ли вообще какой-либо результат экономике», – подчеркивает политолог.
Альжанов тоже считает, что неспособность правительства найти политическое решение сложной ситуации в экономике определяет репрессивный курс государства.
«У властей была надежда, что шоковая терапия в виде пыток и репрессий во время Қаңтара будет иметь более длительный эффект, повторяя динамику Жанаозенских событий. Но уровень неприятия действий режима остается высоким», – говорит он.
Политолог ожидает, что репрессии продолжатся, пока общество не перейдет в состояние «глубокого летаргического сна», свойственное «золотым годам» правления Назарбаева.
Однако информационное пространство и общественное мнение, по словам Альжанова, работает не в пользу Акорды. А любые ответные действия властей – пропаганда, дезинформация, контроль над СМИ, подкуп блогеров – слабо влияют на граждан, поскольку ничего не могут сделать с негативным имиджем политического режима.
Швецова добавляет, что уже сейчас видна волна негодования от происходящего. В социальных сетях публикуется множество постов об арестах Енсебека, Бикетова и Жапишевой.
Правозащитница считает, что люди устают молчать в ситуации, когда обещанные им справедливость, открытый диалог с властью и возможность быть услышанными становятся все более недосягаемыми. Еще сильнее они устают от того, что государство не стремится вовлекать граждан в решение общих проблем.
«Министерство внутренних дел и уполномоченный по правам человека должны, наконец, заняться своей прямой работой — соблюдением прав граждан, а не подавлением инакомыслия. Властям пора перестать прибегать к репрессивным мерам и вместо этого начать строить реальный общественный диалог. Без этого любые разговоры о демократических преобразованиях в стране останутся пустыми словами», – убеждена Швецова.
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