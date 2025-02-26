Депутат мажилиса требует запретить в Казахстане смену пола

Депутат мажилиса от фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов считает смену пола психическим расстройством и попросил премьер-министра Олжаса Бектенова запретить проводить в стране такие операции.

«Принимая во внимание богатую историю нашей страны, ее самобытность, сохраненную предками, доставшиеся нам в наследство культурные и традиционные ценности, возникает вопрос о приемлемости для нас изменения половой принадлежности для лиц с расстройствами половой идентификации», - сказал Магеррамов.

Он напомнил, что по Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, кроме лиц с психическими и поведенческими расстройствами, имеют право на смену пола. Однако, по его словам, само понятие «лицо с расстройством половой идентификации» уже предполагает «наличие какого-то нарушения».

Депутат считает, что «нельзя оправдать гормонального и хирургического вмешательства в здоровое тело человека с расстройствами психического и/или поведенческого аспекта».

Как подчеркнул Магеррамов, такие операции «расширяют пределы дозволенного для деструктивных единиц, чьи желания продиктованы неприемлемыми для нашей культуры идеями».

Он попросил премьер-министра Олжаса Бектенова объяснить, как правительство реализовало национальный проект «Здоровая нация», если допускает «коллизию между здравым смыслом и тем, что позволяете делать из мужчины женщину, а из женщины мужчину путем хирургической коррекции пола». Депутат также задал главе правительства вопросы: почему «поведенческое/психическое расстройство лечится у в Казахстане хирургическим путем», сколько было сделано операций по смене пола?

«Фракция НПК требует до изменения законодательства в части разрешения смены пола наложить запрет на данную манипуляцию», - резюмировал Магеррамов, но при этом не уточнил, о каких поправках идет речь.