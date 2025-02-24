Минэкологии не участвовало в разработке проекта по развитию Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы

Министерство экологии и природных ресурсов не участвовало в разработке проекта «Комплексного плана развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы» , который был опубликован для обсуждения министерством туризма и спорта в начале февраля 2025 года, сообщило минэкологии на запрос «Власти».

Также еще не определено соответствие проекта экологическим требованиям - оно будет определяться после получения заключений по скринингу и оценки воздействия окружающей среде (ОВОС).

Как сообщает минэкологии, сейчас ведомство проводит работу по определению видов зон расположения планируемого горнолыжного комплекса на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

Ведомство также отметило, что горнолыжные курорты, рекреационные комплексы, отельные комплексы (и связанные с ними объекты) на площади более 1 га подлежат обязательному проведению процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности.

«В этой связи, в соответствии с экологическим законодательством, проект будет направлен на проведение скрининга, ОВОС и общественные слушания», - ответило минэкологии.

19 февраля закончилось публичное обсуждение проекта по развитию туризма горного кластера Алматы на сайте «Открытые НПА». По данному проекту планируется в течении пяти лет провести 127 мероприятий на сумму 655,9 млрд тенге для развития туризма через горный кластер. Минтуризма ожидает, что все это увеличит число иностранных туристов до 1,8 млн человек, а налоговых поступлений - до 184,3 млрд тенге.

В планах строительство канатных дорог и трасс для катаний, а также строительство коммерческой инфраструктуры на «Пике Нурсултан», «Сухой лог», «Кимасар», «Пионер-Оi Qaragai», «Бутаковка-Пионер», «Бутаковка».

Также планируется строительство канатной дороги «MedeuEcoPark – Кок Жайлау», «Казачка – Кок-Жайлау» и на БАО. Кроме того, минтуризма собирается построить гостиничный комплекс в ущелье Кимасар, 15 глэмпингов в Иле-Алатауском национальном парке и другие гостиницы, а также визит-центры.

Минэкологии на вопрос о том, как ведомство оценивает то, что некоторые из запланированных строительных объектов будут возведены на территории Национального парка, ответило, что территории ГНПП предоставляются в краткосрочное пользование на срок от одного года до 5 лет и в долгосрочное пользование на срок от 5 до 25 лет.

При этом при передача части земель ГНПП республиканского значения в местного происходит по согласованию с президентом или по его поручению.

Но по данным минэкологии, от акимата города Алматы письмо о передаче части земель ГНПП не поступало.