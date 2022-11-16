Алматы необходима глубокая диверсификация экономики – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Алматы констатировал низкую диверсификацию экономики города, что приводит к снижению доходов населения. В этой связи он поручил развивать обрабатывающую промышленность, туризм, IT-сектор и сферу креативных индустрий.

Президент напомнил, что Алматы дает пятую часть ВВП, то есть более 25 % доходов бюджета и одну треть торговли. После январских событий сегодня город «полностью восстановился», его экономика «стабильно развивается». Однако, констатировал президент, низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан.

«Сегодня в Алматы около 70% всех инвестиций приходится только на три отрасли – недвижимость, транспорт и торговлю. Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан. Город попал в так называемую ловушку средних доходов, для выхода их которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий», - сказал Токаев.

По его мнению, необходимо стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда. Развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов, также следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и Парка инновационных технологий «Алатау», где планируется разместить более тысячи производств с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест.

Кроме этого, по словам Токаева, необходимо развивать обрабатывающую промышленность в рамках Алматинской агломерации и развивать креативную индустрию.

«Во многих мегаполисах мира ключевыми двигателями экономического роста являются креативные индустрии. Сегодня наши талантливые граждане достигают в этой сфере широкой известности за рубежом. Нам нужно создать все условия для их полноценной самореализации именно в нашей стране. Уже сейчас в креативном секторе Казахстана действуют более 19 тысяч компаний. При этом свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы. Мегаполис становится притягательным центром для цифровых номадов. Для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры. Я поддерживаю идею акимата о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге. Важно привлечь частные средства для реализации этого проекта», - продолжил президент, считая, что фонд придаст мощный импульс развитию экосистемы креативных индустрий.

Говоря о развитии туризма, Токаев подчеркнул, что после снятия коронавирусных ограничений «наблюдается бурный рост туристического потока в Алматы». По его словам, только за первое полугодие количество внутренних туристов увеличилось почти в 1,5 раза, иностранных – в 2,8 раза. Глава государства считает, что «нужно эффективно использовать открывающиеся возможности».

«Уникальное расположение Алматы очень подходит для развития горного туризма. Однако необходимо формирование кластера горного туризма в рамках всей Алматинской агломерации», - подчеркнул он.

Он считает, что восточная и западная части между селом Тургень и городом Каскелен «должны быть комплексно застроены, независимо от административного статуса этих мест».

«Этот якорный проект объединит курорты и горнолыжные базы агломерации в единый комплекс по примеру мировых всесезонных туристических комплексов», - уверен он.

В целом, отметил Токаев, с учетом темпов увеличения населения необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5%. При этом показатели экономического роста должны быть осязаемы всеми горожанами в виде реального повышения благополучия и качества жизни».

Токаев добавил, что придает особое значение развитию города, поскольку Алматы «олицетворяет независимость», «хранит память о других не менее важных событиях, предопределивших судьбу страны», а также является деловым, духовным, культурно-научным и туристическим центром и «одним из главных символов Казахстана».