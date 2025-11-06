Как государство (не) исследовало ЛГБТ

Исследование, которого нет

После того, как ведомствам было поручено исследовать влияние ЛГБТ, новостей о начале такой работы почти не публиковалось.

В ноябре прошлого года премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в 2025 году планируется провести исследовательскую работу по вопросу «влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних».

Одна публикация вышла в марте, когда издание «Курсив» рассказало о неожиданных выводах Минздрава. Сообщалось, что министерство опубликовало отчет, в котором было указано, что информирование об ЛГБТ положительно влияет на подростков и помогает принять себя тем, кто к ним относится. В отчете также говорилось, что ориентацию человека нельзя произвольно менять с помощью пропаганды, а проблема заключается в дискриминации гомосексуальных людей, бороться с которой может помочь поддержка, в том числе – от государства.

В Минздраве вскоре заявили, что это не отчет министерства, а обзор международных исследований, который не отражает официальную позицию ведомства. Материал «Курсива» вскоре был удален.

В мае этого года министерство культуры еще «прорабатывало вопрос проведения социологического исследования влияния ЛГБТ на несовершеннолетних» – об этом сообщал заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев в ответе на запрос депутатов.

Во время недавнего обсуждения с депутатами вице-министр культуры Евгений Кочетов подчеркнул, что его ведомство не проводило исследования, но должно было протестировать площадку для обсуждения.

«Каждый государственный орган провел смежные исследования в рамках своих направлений и имеющихся финансовых ресурсов. Эти данные опубликованы в открытом доступе», – сказал вице-министр, упомянув при этом почему-то индекс благополучия детей, который министерство просвещения разработало еще в 2022 году – в нем множество коэффициентов, но ни один из них не касается информированности об ЛГБТ. Он также упомянул исследование частного фонда «Национальный фонд содействия процветанию», но министерства, как выяснилось, не имели никакого отношения к нему.

Правозащитник и активист молодежного НПО Edu Community Азият Агишев с лета этого года пытался добиться отчетов от всех ведомств, которым было поручено провести эту работу. Однако судя по их ответам, ни одно из них так и не взялось исследовать влияние информации об ЛГБТ.