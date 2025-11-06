Как государство (не) исследовало ЛГБТ

По итогам рассмотрения петиции против «пропаганды ЛГБТ» летом прошлого года государственным органам было поручено провести исследования по этому вопросу, причем некоторым – в конкретные сроки. Однако в мажилисе при недавнем обсуждении поправок, которые потенциально запретят публичное упоминание ЛГБТ, приводились данные исследования частного фонда, к которому никакие государственные органы отношения не имели.
«Власть» рассказывает, как ни один госорган не исследовал «ЛГБТ-пропаганду», и к каким выводам в своих исследованиях пришли сами представители ЛГБТК+ сообщества.
Какие исследования должны были провести госорганы?
В августе прошлого года министерство культуры и информации частично поддержало петицию против скрытой и открытой «ЛГБТ-пропаганды». Тогда глава Минкульта Аида Балаева сказала, что изученных научных материалов и мнений недостаточно, и нужно «продолжить масштабную работу в этом направлении».
По итогам обсуждения петицию решили удовлетворить также частично, а нескольким ведомствам поручили провести свои анализы и подготовить отчеты.
Министерствам науки и высшего образования, просвещения и здравоохранения было поручено провести анализ и подготовить отчет о результатах международных исследований в отношении социальных, психологических, медицинских и других факторов влияния ЛГБТ на несовершеннолетних.
Министерствам науки и высшего образования, а также здравоохранения в течение 2024-2025 годов было поручено «организовать научно-исследовательскую работу по вопросу ЛГБТ в Казахстане».
Министерство культуры и информации после всех этих исследований должно было организовать общественное обсуждение регулирования данной сферы с учетом всех заинтересованных сторон.
Недавно в мажилисе депутаты обсудили предложенные ими поправки, запрещающие «пропаганду ЛГБТ», но при этом из официальных отчетов было заслушано только мнение заместителя директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья Минздрава Наби Есимова. Выступил также бывший дипломат Усен Сулейменов, глава частного фонда, который утверждает, что провел независимое исследование по этому вопросу.
Исследование, которого нет
После того, как ведомствам было поручено исследовать влияние ЛГБТ, новостей о начале такой работы почти не публиковалось.
В ноябре прошлого года премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в 2025 году планируется провести исследовательскую работу по вопросу «влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних».
Одна публикация вышла в марте, когда издание «Курсив» рассказало о неожиданных выводах Минздрава. Сообщалось, что министерство опубликовало отчет, в котором было указано, что информирование об ЛГБТ положительно влияет на подростков и помогает принять себя тем, кто к ним относится. В отчете также говорилось, что ориентацию человека нельзя произвольно менять с помощью пропаганды, а проблема заключается в дискриминации гомосексуальных людей, бороться с которой может помочь поддержка, в том числе – от государства.
В Минздраве вскоре заявили, что это не отчет министерства, а обзор международных исследований, который не отражает официальную позицию ведомства. Материал «Курсива» вскоре был удален.
В мае этого года министерство культуры еще «прорабатывало вопрос проведения социологического исследования влияния ЛГБТ на несовершеннолетних» – об этом сообщал заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев в ответе на запрос депутатов.
Во время недавнего обсуждения с депутатами вице-министр культуры Евгений Кочетов подчеркнул, что его ведомство не проводило исследования, но должно было протестировать площадку для обсуждения.
«Каждый государственный орган провел смежные исследования в рамках своих направлений и имеющихся финансовых ресурсов. Эти данные опубликованы в открытом доступе», – сказал вице-министр, упомянув при этом почему-то индекс благополучия детей, который министерство просвещения разработало еще в 2022 году – в нем множество коэффициентов, но ни один из них не касается информированности об ЛГБТ. Он также упомянул исследование частного фонда «Национальный фонд содействия процветанию», но министерства, как выяснилось, не имели никакого отношения к нему.
Правозащитник и активист молодежного НПО Edu Community Азият Агишев с лета этого года пытался добиться отчетов от всех ведомств, которым было поручено провести эту работу. Однако судя по их ответам, ни одно из них так и не взялось исследовать влияние информации об ЛГБТ.
Министерство науки и высшего образования, которому наряду с Минздравом было поручено организовать научно-исследовательскую работу по вопросу ЛГБТ в Казахстане, ответило Агишеву, что ни в рамках грантового конкурса, ни в рамках целевого финансирования не проводит научных исследований «в области лиц, представляющих гендерное разнообразие». В Миннауки также заявили, что не заказывали такого исследования «Национальному фонду содействия процветанию».
Министерство здравоохранения ответило и активисту, и «Власти», что проведение исследований будет осуществляться «исходя из имеющихся ресурсов и утвержденных планов научно-исследовательских работ». Никаких отчетов в ответ на запрос ведомство также не выслало.
Комитет по охране прав детей министерства просвещения также ответил, что им научные исследования в этой области не проводились, в дальнейшем их проведение не планируется и финансирование на это не предусмотрено. Комитет также не располагает информацией об исследовании, проведенном «Национальным фондом содействия процветанию».
В сентябре министерство культуры и информации и вовсе ответило активисту, что в решении по петиции «не были оговорены конкретные сроки», за которые министерства здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования должны были провести исследования ЛГБТ.
В министерстве также заявили, что если будет принято решение о разработке законопроекта, то будут проведены необходимые исследования, будут учитываться результаты уже проведенных, и будут привлечены специалисты. Тем не менее в конце октября депутатская рабочая группа уже утвердила поправки о запрете «пропаганды ЛГБТ», не дожидаясь никаких исследований от министерств.
Какое исследование обсуждали на рабочей группе?
Летом этого года «Национальный фонд содействия процветанию» опубликовал основные выводы своего исследования, касавшегося восприятия информации об ЛГБТ в интернете. Полного текста исследования на сайте организации нет, не указано ни количество респондентов, ни их возраст. Опубликованные выводы часто содержат оценочные суждения авторов.
Так, указано, что тенденции, при которых дети сталкиваются с контентом о сексуальной идентичности, «оказывают пагубное влияние на детей и бросают вызовы традиционным ценностям: деформируют институт семьи, тем самым угрожают и национальной безопасности целых народов». Это, по мнению авторов, также «ведет к сексуальной девиации». «Нетрадиционные отношения» авторы также называют «нездоровыми». Отчет по исследованию, как утверждают в фонде, уже передан в госорганы и парламент «для учета в работе по обеспечению защиты прав и благополучия детей».
Еще одно исследование, касающееся восприятия ЛГБТ и возможного запрета «ЛГБТ-пропаганды», провел центр социальных и политических исследований «Стратегия». Его результаты были презентованы вместе с исследованием «Национального фонда содействия процветанию» в июле. По его результатам, более 80 процентов респондентов считают, что необходимо противодействовать «распространению идей и ценностей ЛГБТ-сообщества», а 62 процента полностью поддерживают законодательный запрет.
В центре социальных и политических исследований «Стратегия» отказались прокомментировать данные этого исследования, но выслали интервью социолога «Стратегии» Ольги Симаковой о его выводах, которое она дала изданию Checkpoint. В этом интервью эксперт говорит, что половина опрошенных считает, что «пропаганды ЛГБТ» в Казахстане нет. Тем не менее только 18,7 процентов считает, что она не представляет опасности, остальные выразили опасения разной степени.
Она также пояснила, что на общественное мнение в отношении всего, что связано с тематикой ЛГБТ, влияют два фактора – информированность и страх.
«По нашим данным, база поддержки и сочувствующих ЛГБТ-сообществу варьирует на уровне 8–12%. Чаще всего это представители поколения Z (18–24 лет) и возрастная группа 25–34 лет, лица, имеющие высшее образование, с доходом выше среднего, горожане, проживающие совместно без регистрации брака или пока не состоящие в отношениях. Но с другой стороны – страх и опасения консервативной части населения», – также прокомментировала выводы исследования она.
Какие исследования провели сами представители ЛГБТК+ сообщества
НПО Edu Community провело свой опрос среди более 600 представителей ЛГБТК+ сообщества, среди которых большую часть составили молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, а 16 процентов респондентов – подростки до 17 лет. По его предварительным данным, многие представители сообщества не чувствуют себя в безопасности, сталкиваются с насилием и задумываются о суициде.
Так, 84 процента ответивших указали, что у них чувство безопасности либо отсутствует совсем, либо нестабильно. Наибольшую уязвимость ЛГБТК+ люди испытывают во взаимодействии с сотрудниками полиции и госслужб, кроме того, каждый второй чувствует себя небезопасно с учителями, а 25 процентов – и с однокурсниками, 39% никогда не чувствуют себя в безопасности в семье, столько же никогда не ощущают безопасности с работодателями. В учреждениях образования респонденты в основном сталкиваются с травлей от других учащихся, но некоторые отмечали нападки и со стороны преподавателей, и администрации.
За последние 12 месяцев 43% респондентов столкнулась с различными формами насилия по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. 38% участников опроса сообщили о вербальном насилии, сексуализированное насилие отметили 8%, а физическое насилие – 6%. Наибольшая уязвимость к насилию отмечается у трансгендерных персон, среди возрастных групп наиболее уязвимы подростки.
Каждый четвертый респондент сталкивался с насилием со стороны семьи или родственников, а 24% – от одноклассников и однокурсников.
Среди тех, кто сталкивался с насилием, только 2% обращались за помощью в правоохранительные органы, 92% никогда не предпринимали таких шагов, а 6% предпочли не отвечать.
«Эти данные демонстрируют крайне низкий уровень доверия к правоохранительной системе и указывают на серьезный разрыв между пережитым насилием и возможностью получения правовой защиты ЛГБТК+ людьми», – делают вывод авторы исследования.
Почти половина респондентов подчеркнула, что в законе не прописано наказание за насилие по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Кроме того, пострадавшие боятся раскрытия своей ориентации, огласки, осуждения семьи и общества, возможной мести или усугубления насилия, если обратятся за помощью к правоохранителям.
42 процента опрошенных не чувствуют себя в безопасности при обращении в медицинские учреждения, почти столько же отмечают, что медперсонал часто совершенно не подготовлен к работе с ЛГБТК+ людьми. Больше половины стараются реже обращаться за медицинской помощью в государственные учреждения.
45 процентов всех респондентов в течение последнего года задумывались о суициде. Среди подростков суицидальные мысли отметили 52 процента.
За последний год попытки самоубийства совершало 12 процентов из всех опрошенных, по возрастным группам больше всего их было у подростков до 17 лет и молодежи в возрасте 18-23 лет.
Пока в Edu Community еще завершают обработку собранных данных и затем планируют выслать полный отчет в министерство культуры, чтобы это исследование, включающее голоса ЛГБТК+ сообщества, учитывалось при принятии решения о запрете «ЛГБТ-пропаганды».
Несмотря на обещания привлечь к разработке законопроекта специалистов и провести все необходимые исследования, рабочая группа, куда вошли депутаты и противники ЛГБТ, стремительно рассмотрела и единогласно проголосовала за поправки, которые в случае одобрения могут вычеркнуть ЛГБТК+ людей из публичного пространства в Казахстане.
