Казахстан не будет признавать Feminita экстремистской организацией – Бектенов

Правительство Казахстана не намерено признавать феминистскую инициативу Feminita экстремистской организацией, потому что международные правозащитные организации могут расценить это как нарушение прав граждан на свободу выражения мнения. Об этом в ответе на депутатский запрос мажилисменов от парии Amanat заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

«Признание ЛГБТ-движения экстремистским может быть расценено международными правозащитными организациями как нарушение прав граждан на свободу выражения мнения и участие в общественных объединениях», - говорится в ответе на депутатский запрос.

При этом Олжас Бектенов отметил, что законодательство ряда стран ограничивает «пропаганду» ЛГБТ среди несовершеннолетних, однако эти меры «рассматриваются лишь с массовой точки зрения и не связаны с отнесением подобных движений к экстремистским».

Вместе с тем, напомнил глава правительства, в 2024 году при министерстве культуры и информации была создана рабочая группа по рассмотрению петиции против пропаганды ЛГБТ, в которую вошли депутаты парламента, представители общественных объединений и государственных органов. В результате петицию частично удовлетворили в части защиты детей и подростков от пропаганды.

«В настоящее время изучаются социальные, психологические, медицинские и другие факторы влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. В 2025 году планируется провести исследовательскую работу по данному вопросу. После завершения всех необходимых исследований будет организовано общественное обсуждение вопросов регулирования этой отрасли», - подчеркнул Бектенов.

В целом, по данным премьер-министра, в Казахстане сегодня действуют три объединения - «Калейдоскоп», Feminita и «КазФем», деятельность которых связана с защитой прав и свобод женщин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, 9 октября депутаты мажилиса от партии Amanat потребовали признать феминистскую инициативу Feminita экстремистской организацией и попросили генерального прокурора Берика Асылова и председателя КНБ Ермека Сагимбаева запретить их деятельность на территории Казахстана. Депутат Ринат Заитов, который озвучил текст запроса, назвал представителей ЛГБТ-сообщества «извращенцами».

Ранее петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимое количество подписей – 50 тыс. для официального рассмотрения. После этого была создана рабочая группа. Автором петиции стала председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. До этого этот союз выступал против проекта закона о семейно-бытовом насилии. Несколько лет назад они создавали петицию об отказе от обязательной вакцинации.

В начале августа министр культуры и информации Аида Балаева озвучила официальное решение ведомства частично поддержать петицию о запрете пропаганды ЛГБТ. Она заявила, что, в соответствии с нормами Конституции и международными обязательствами, Казахстан реализует политику недискриминации, в основе которой лежит задача «обеспечить устойчивость соблюдения конституционных гарантий терпимости, неконфликтности в обществе. Также она отметила, что проведенной работы недостаточно для принятия окончательного решения. В то же время, петиция была поддержана в части защиты прав обеспечения безопасности несовершеннолетних.