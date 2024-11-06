Правозащитники могут расценить это как нарушение прав граждан
Казахстан не будет признавать Feminita экстремистской организацией – Бектенов
Фото Акботы Узбекбай

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство Казахстана не намерено признавать феминистскую инициативу Feminita экстремистской организацией, потому что международные правозащитные организации могут расценить это как нарушение прав граждан на свободу выражения мнения. Об этом в ответе на депутатский запрос мажилисменов от парии Amanat заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

«Признание ЛГБТ-движения экстремистским может быть расценено международными правозащитными организациями как нарушение прав граждан на свободу выражения мнения и участие в общественных объединениях», - говорится в ответе на депутатский запрос.

При этом Олжас Бектенов отметил, что законодательство ряда стран ограничивает «пропаганду» ЛГБТ среди несовершеннолетних, однако эти меры «рассматриваются лишь с массовой точки зрения и не связаны с отнесением подобных движений к экстремистским».

Вместе с тем, напомнил глава правительства, в 2024 году при министерстве культуры и информации была создана рабочая группа по рассмотрению петиции против пропаганды ЛГБТ, в которую вошли депутаты парламента, представители общественных объединений и государственных органов. В результате петицию частично удовлетворили в части защиты детей и подростков от пропаганды.

«В настоящее время изучаются социальные, психологические, медицинские и другие факторы влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. В 2025 году планируется провести исследовательскую работу по данному вопросу. После завершения всех необходимых исследований будет организовано общественное обсуждение вопросов регулирования этой отрасли», - подчеркнул Бектенов.

В целом, по данным премьер-министра, в Казахстане сегодня действуют три объединения - «Калейдоскоп», Feminita и «КазФем», деятельность которых связана с защитой прав и свобод женщин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, 9 октября депутаты мажилиса от партии Amanat потребовали признать феминистскую инициативу Feminita экстремистской организацией и попросили генерального прокурора Берика Асылова и председателя КНБ Ермека Сагимбаева запретить их деятельность на территории Казахстана. Депутат Ринат Заитов, который озвучил текст запроса, назвал представителей ЛГБТ-сообщества «извращенцами».

Ранее петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимое количество подписей – 50 тыс. для официального рассмотрения. После этого была создана рабочая группа. Автором петиции стала председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. До этого этот союз выступал против проекта закона о семейно-бытовом насилии. Несколько лет назад они создавали петицию об отказе от обязательной вакцинации.

В начале августа министр культуры и информации Аида Балаева озвучила официальное решение ведомства частично поддержать петицию о запрете пропаганды ЛГБТ. Она заявила, что, в соответствии с нормами Конституции и международными обязательствами, Казахстан реализует политику недискриминации, в основе которой лежит задача «обеспечить устойчивость соблюдения конституционных гарантий терпимости, неконфликтности в обществе. Также она отметила, что проведенной работы недостаточно для принятия окончательного решения. В то же время, петиция была поддержана в части защиты прав обеспечения безопасности несовершеннолетних.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Аэропорт Алматы обещают сделать идеальным в ближайшие четыре года
Новости
Минтуризма рассматривает вопрос открытия игорной зоны для иностранцев в Мангистауской области
Новости
В Казахстане предлагают ввести военно-патриотическое воспитание в программы дополнительного образования
Просматриваемые
Новости
Служебное расследование начато на предприятии «Казатомпрома» в Туркестанской области
Новости
Старую мозаику восстановили в Алматы и перенесли из внутреннего двора на фасад
Новости
Не выплачивать пенсии работающим пенсионерам лишь одно из рассматриваемых предложений на будущее – Жакупова
Новости
В Алматы проводятся антитеррористические учения
Новости
США включили еще одну казахстанскую компанию в санкционный список
Новости
Итоги выборов в США. Онлайн