Балаева подтвердила частичную поддержку петиции о запрете пропаганды ЛГБТ

Министр культуры и информации Аида Балаева в пятницу вечером озвучила официальное решение ведомства частично поддержать петицию о запрете пропаганды ЛГБТ. Решение опубликовано на странице министерства в Facebook.

Министр заявила, что, в соответствии с нормами Конституции и международными обязательствами, Казахстан реализует политику недискриминации, в основе которой лежит задача «обеспечить устойчивость соблюдения конституционных гарантий терпимости, неконфликтности в обществе».

По словам министра, при обсуждении петиции был учтен «весь спектр мнений и предложений и аргументов, научно-исследовательских материалов и обращений по предмету петиции, представленных международными и казахстанскими неправительственными организациями».

Тем не менее, отметила министр, данной работы недостаточно для принятия окончательного решения по петиции.

«Исследования и обсуждения показали, что в настоящий момент мы должны продолжить масштабную работу в этом направлении», – сказала Балаева.

Тем не менее, добавила она, позиция министерства – частично поддержать петицию в части защиты прав обеспечения безопасности несовершеннолетних.

«На фоне роста преступлений против половой неприкосновенности детей требования защитить и оградить подростков и детей от пропаганды, культивирования сексуальных отношений, включая нетрадиционные, является актуальным и необходимым», – сказала Балаева.

Министр отметила, что чрезвычайно важно, чтобы «дети взрослели и развивались в безопасном информационном пространстве».

«Наш поколенческий долг – дать им правильные духовно-нравственные ориентиры, культивировать в них традиционные семейные ценности, создать условия для приверженности национальному культурному наследию и сохранению своего генетического кода» – резюмировала Балаева.

Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимое количество подписей – 50 тыс. для официального рассмотрения. После этого была создана рабочая группа. В четверг в Астане прошли общественные слушания, на которых министерство внутренних дел, министерство просвещения и министерство здравоохранения выступили за ее принятие, а минкультуры предварительно решило частично поддержать петицию.

Автор петиции – председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. До этого этот союз выступал против проекта закона о семейно-бытовом насилии.

Несколько лет назад они создавали петицию об отказе от обязательной вакцинации.

Неправительственная организация Human Rights Watch призвала казахстанские власти отклонить петицию, направленную против ЛГБТ. Организация считает, что международные партнеры должны публично осудить эти попытки гомофобной и трансфобной риторики.