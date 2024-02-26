Власти Казахстана препятствуют борьбе за права женщин, ограничивая свободу мирных собраний

В ноябре прошлого года провластная демонстрация против гендерного насилия началась с лозунгов «Мы верим в нашего президента. Мы согласны с его взглядами и поддерживаем его». Получается, чтобы получить разрешение на митинг о женских правах, нужно начинать его с этой кодовой фразы? Демонстрация в ноябре 2023 была срежессирована вплоть до мельчайших деталей: участникам заранее раздали куртки и шарфы одинаковых цветов. Митингующих привлекли через интернет и заплатили им за участие. Организаторы, поддерживающие нынешнего президента, беспрепятственно получили разрешение на митинг.

В это же время фем-активистки, всю жизнь посвятившие борьбе за права женщин, постоянно сталкиваются с трудностями в организации митингов, поскольку критически воспринимают подход властей к женскому вопросу. В 2020 году, после несогласованного митинга в Алматы, активистки Арина Осиновская и Фариза Оспан получили штраф за мелкое хулиганство. Девушки сожгли погребальный венок как символ угнетения. В прошлом году митинг хоть и разрешили, но только в парке Ганди, вдали от центра Алматы, где он бы не привлекал внимание общественности. А марш и вовсе был запрещен, уже третий год подряд. Кажется, что выступление феминисток в публичных местах — слишком неприятная идея для властей. Часто демонстрации, которые не являются открыто провластными, запрещают в Казахстане вне зависимости от темы.

Свобода мирных собраний – это фундаментальное право человека, которое защищено Всеобщей декларацией прав человека ООН и Международным пактом о гражданских и политических правах. И Казахстан обязан уважать это право. Отказ в проведении мирных собраний противоречит международным нормативам, а также Конституции Республики Казахстан. В 2020 году в закон о публичных собраниях были внесены поправки, которые раскритиковали как местное, так и международное сообщество, включая МППЧ и наших партнеров. Главное недовольство заключалось в том, что требование получать официальное разрешение от правительства на проведение демонстраций дает государству излишний контроль над этим законным правом.

Несмотря на заверения бывшего министра информации и общественного развития Даурена Абаева в 2020 году, закон использовался, чтобы заставить замолчать неугодные голоса, особенно несогласных с правительством. МППЧ и партнеры задокументировали, что власти неоднократно отказывали в проведении мирных протестов, разгоняли несанкционированные демонстрации и подвергали их участников аресту и наказаниям. Даже одиночные пикеты неоднократно подвергались запрету. Более того, в 2019 году власти запретили посещать несанкционированные митинги с детьми. Они также ввели крупный штраф или административный арест сроком до десяти суток за нарушение этого закона. Наиболее остро этот закон затрагивает женщин, так как почти 45% казахстанских матерей проводят все свое время с детьми, согласно опросу, проведенному Министерством информации и общественного развития в январе 2023 года. Это двойной удар по борьбе за права женщин.

Домашнее насилие и фемицид являются острой проблемой в Казахстане, которую необходимо решать на всех уровнях общества. Отказ выносить эту проблему на всеобщее обсуждение и ее табуирование лишь отдаляют нахождение решения. Ограничивая феминисткам и простым женщинам право на свободу мирных собраний, власти Казахстана действуют контрпродуктивно, учитывая масштаб проблемы.

Права женщин не должны быть скандальной темой. Право на свободу мирных собраний не должно нарушаться. Хотя правительство Казахстана и признает, что нарушение прав женщин существует, оно не дает самим женщинам публично высказываться на эту тему, лишает их шанса быть услышанными и бороться за изменения.